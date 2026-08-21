Σημαντική προσθήκη ανακοίνωσε ο ΑΟ Βραχασίου με τον Νικόλα Τσανάι αναφέροντας αναλυτικά:

Ο Α.Ο. Βραχασίου συνεχίζει με αποφασιστικότητα την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού του, προχωρώντας σε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση με την απόκτηση του Νικόλα Τσανάι.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής έρχεται να προσθέσει εμπειρία, ποιότητα και αγωνιστική προσωπικότητα στην ομάδα μας, έχοντας σημαντικές παραστάσεις από τις Εθνικές Κατηγορίες.

Η δυνατότητά του να αγωνιστεί με την ίδια αποτελεσματικότητα σε περισσότερες από μία θέσεις αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για τον προπονητή μας, Νεκτάριο Στάθη, προσφέροντάς του πολύτιμες επιλογές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στην ποδοσφαιρική του διαδρομή ο Νικόλας Τσανάι έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες του Α.Ο. Αγίου Νικολάου και του Ο.Φ. Ιεράπετρας, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες και αγωνιστικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.

Η προσθήκη του αποτελεί ακόμη μία κίνηση που φανερώνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία και τη διάθεση της διοίκησης του Α.Ο. Βραχασίου να δημιουργήσει μία ομάδα δυνατή, ανταγωνιστική και έτοιμη να διεκδικήσει με αξιώσεις τους στόχους της νέας χρονιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. Βραχασίου ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση του Α.Ο. Αγίου Νικολάου για την άψογη συνεργασία και τη θετική στάση της, που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της μετακίνησης του ποδοσφαιριστή στην ομάδα μας.

Νικόλα, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Α.Ο. Βραχασίου!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα ασπρόμαυρα!