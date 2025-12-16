H εκτεταμένη πυρκαϊά που εκδηλώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου καταλήγουν τα απορρίμματα Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του χώρου, ο οποίος έχει ανάγκη σοβαρών παρεμβάσεων αποκατάστασης για την ομαλή συνέχιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας του.

Για το λόγο αυτό η δημοτική αρχή σκοπεύει να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 500.000 € για την άμεση αποκατάσταση ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο ΧΥΤΑ στις 21 Σεπτεμβρίου, αξιοποιώντας και το καθεστώς της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει κηρυχθεί η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, εξαιτίας του συγκεκριμένου συμβάντος. Στο αίτημα διεκδίκησης της έκτακτης χρηματοδότησης για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ συνηγορεί και ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, στον οποίο ανήκει ο ΧΥΤΑ.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης επισημαίνει ότι κατόπιν της αυτοψίας κλιμακίου των Υπηρεσιών του Δήμου και του ΕΣΔΑΚ στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές του ΧΥΤΑ, οι οποίες προκλήθηκαν από τη σοβαρή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21-9-2025.

Η πυρκαγιά, όπως τονίζει ο δήμαρχος, προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του ΧΥΤΑ, στην ποιότητα του αέρα, στη δημόσια υγεία και στην περιβαλλοντική ασφάλεια. Η καύση απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ αποτελεί συνθήκη υψηλού κινδύνου λόγω του μεγάλου εύφλεκτου φορτίου, της ανεξέλεγκτης καύσης και της έκλυσης τοξικών αερίων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων.

Παρά τη σημαντική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Υπηρεσιών του Δήμου και ιδιωτικών μηχανημάτων, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι, ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων και περαιτέρω περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Ειδικότερα προβλήματα

Ο Δήμαρχος, με βάση τις διαπιστώσεις και των Υπηρεσιών του Δήμου, προσδιορίζει ότι τα ειδικότερα προβλήματα που έχουν προκύψει, είναι:

1.Διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ο οποίος εξυπηρετεί τους Δήμους Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας, με αποτέλεσμα την πλήρη έλλειψη εναλλακτικής λύσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τον άμεσο κίνδυνο ανεξέλεγκτης διάθεσής τους.

2.Επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στην πόλη του Αγίου Νικολάου λόγω της εγγύτητας του ΧΥΤΑ και της εκπομπής τοξικών ρύπων.

3.Απειλή για το οικοσύστημα και τη δημόσια υγεία από τις συνεχιζόμενες εκπομπές αερίων καύσης.

4.Κίνδυνος για την τοπική οικονομία και τον τουρισμό, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής λειτουργίας μιας κρίσιμης περιβαλλοντικής υποδομής.

Διατήρηση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης

Ρωτήσαμε τον δήμαρχο αν η δημοτική αρχή θεωρεί αναγκαίο τη διατήρηση της περιοχής σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, ώστε να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατόν τις διευκολύνσεις που παρέχει το ειδικό αυτό καθεστώς ως προς την εξασφάλιση κονδυλίων και την ταχύτητα των απαιτούμενων εγκρίσεων για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.

Ο κ. Μενεγάκης επεσήμανε ότι θεωρεί αναγκαία την παράταση διατήρησης του καθεστώτος Εκτακτης Ανάγκης στην περιοχή μας, για τους εξής λόγους:

Η υλοποίηση του ΠΕΣΔΑΚ έχει καθυστερήσει και δεν υπάρχει εναλλακτική υποδομή για τη διάθεση απορριμμάτων.

• Απαιτούνται άμεσες εργασίες επιχωμάτωσης, διαμόρφωσης και αποκατάστασης του χώρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της πυρκαγιάς και να προληφθούν νέα περιστατικά.

• Ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκή εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, καθιστώντας απαραίτητη τη συνεργασία με ιδιωτικά συνεργεία και μηχανήματα έργου.

• Πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα κατεστραμμένα δίκτυα και υποδομές, όπως ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, οπτικών ινών, οδοποιίας και οχήματα.

• Είναι αναγκαία η εκπόνηση νέων μελετών και η δημιουργία νέου κυττάρου, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της διαχείρισης απορριμμάτων έως την ολοκλήρωση των νέων υποδομών του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.

• Απαιτείται ενίσχυση του ΧΥΤΑ με πυροσβεστικά και τεχνικά μέσα για την πρόληψη νέων κινδύνων.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ