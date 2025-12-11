Μια σημαντική στρατηγική συμμαχία στον τουρισμό της Κρήτης ανακοινώθηκε με τη δημιουργία joint venture μεταξύ της Domes Resorts και της διεθνούς επενδυτικής δύναμης Brookfield.

Η Brookfield αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στο πολυτελές Domes Zeen Chania και, σε συνεργασία με τη Domes, προχωρά σε επένδυση άνω των 40 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και επέκτασή του. Το resort, ήδη διεθνώς βραβευμένο και μέλος της Luxury Collection της Marriott, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη της πολυτελούς φιλοξενίας.

Ο Δρ. Γεώργιος Π. Σπανός, CEO της Domes Resorts, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι η Domes αποτελεί πλέον μια σταθεροποιημένη πλατφόρμα που μπαίνει σε νέα φάση ανάπτυξης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ