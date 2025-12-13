Η Ημέρα Αγάπης, που προάγει την αλληλεγγύη και την εθελοντική προσφορά, επιστρέφει την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και ώρες 11:00-14:00 στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Περιλαμβάνει πολλές δράσεις, όπως χορό, τραγούδι, μουσική, δημιουργικές κατασκευές, βιβλία αλλά και πολλά ακόμη.

Την διοργάνωση της 20ης Ημέρας Αγάπης, έχει αναλάβει η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα μικροί και μεγάλοι την αναμένουν με μεγάλη ανυπομονησία και μέσα από τις δημιουργίες, την καλλιτεχνική έκφρασή τους, αλλά και τις αγορές τους συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του Κουμπαρά της Αγάπης.

Η κ. Κατερίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει την ΑΝΑΤΟΛΗ για τις φετινές συμμετοχές, τις δράσεις και όλα όσα πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

H κ. Σπυροπούλου μας είπε ότι το καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή με στόχο να γεμίσει ο «Κουμπαράς της Αγάπης», ώστε να υποστηριχτούν και να ενισχυθούν οι έκτακτες ανάγκες μαθητών και των οικογενειών τους σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου και όχι μονάχα της πόλης.

Μέσα στο 2025 βοήθησαν αρκετές οικογένειες μαθητών εξοφλώντας και καλύπτοντας λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, τρόφιμα, ένδυση, ενοίκια και δίδακτρα σε φροντιστήρια.

Συμμετοχές και προετοιμασία

Ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες είναι 27, συμπεριλαμβανομένων, από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των Γυμνασίων του Αγίου Νικολάου και της Κριτσάς, των Γενικών και του Επαγγελματικού Λυκείων του Αγίου Νικολάου, του ΠΕΠΑΛ, του Εργαστηριακού Κέντρου. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα συμμετέχουν το Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κριτσάς και σχεδόν όλα τα δημοτικά σχολεία της πόλης του Αγίου Νικολάου. Επίσης θα συμμετέχουν το Ειδικό Δημοτικό και το ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου. Σημείωσε ότι δυστυχώς φέτος δεν υπήρξε συμμετοχή από τη Νεάπολη, το Σίσι και την Ελούντα. Ακόμα, θα συμμετέχει η Ένωση ΑμεΑ, ενώ η ΣΑΕΚ ετοιμάζει και φέτος κάποια ξεχωριστή δράση επιφυλάσσοντας εκπλήξεις για το κοινό. Επίσης θα συμμετέχει και ο Σύλλογος Φροντίδας Μητρότητας «Παναγία η Παντάνασσα», ο Πολυχώρος Μάθησης Progress, o Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα που θα προσφέρει φανταστικά σαπούνια και χειροτεχνίες.

Η κ. Σπυροπούλου επεσήμανε ότι και φέτος οι συμμετοχές ήταν πολυάριθμες ακριβώς όπως περίμεναν οι διοργανωτές. Τόνισε ότι όλοι οι μαθητές αλλά και οι φορείς που συμμετέχουν, εργάζονται μεθοδικά και συστηματικά από τις πρώτες ημέρες της σχολικής χρονιάς προκειμένου να έχουν έτοιμες τις δημιουργίες τους και να είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα εκείνη την ημέρα. Υπογράμμισε ότι αυτή η οργανωμένη προσπάθεια είναι καθοριστική για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Ανέφερε ακόμα ότι στη φετινή διοργάνωση συλλέγονται στους πάγκους της Ένωσης Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μιραμπέλου βιβλία. Όποιος ενδιαφέρεται και επιθυμεί να δώσει βιβλία, μπορεί να τα αφήσει στον πάγκο της Ένωσης ΑμεΑ.

Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα

Η ημέρα θα ξεκινήσει μουσικά με την Φιλαρμονική του Δήμου Αγίου Νικολάου, θα ακολουθήσει το 2ο Γυμνάσιο με ένα υπέροχο χορευτικό και στη συνέχεια το Ωδείο Τέχνης θα παρουσιάσει τα παραδοσιακά κάλαντα. Για άλλη μια χρονιά, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και την χορευτική ομάδα της σχολής χορού Γιαννίκου-Ταμιωλάκη, που θα μας εντυπωσιάσουν με παραδοσιακά χορευτικά. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα μουσικό σχήμα από το 3ο Γυμνάσιο, που θα μας διασκεδάσει με παραδοσιακά τραγούδια.

Προσφορά και αλληλεγγύη

Η κ. Σπυροπούλου υπογράμμισε ότι το ραντεβού είναι στην πλατεία του Αγίου Νικολάου και η επιθυμία τους είναι να καταφέρουν να συγκεντρώσουν όσο πιο πολύ κόσμο δύναται. Βασική επιδίωξη είναι να περάσει το κοινό όμορφα και να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα για να ενισχύσουν τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται κάθε φορά, τα διαχειρίζεται η Ένωση Γονέων.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην κ. Ελένη Τζερεμέ και στην κ. Ανθή Ρουμπελάκη, που ήταν εκείνες που υλοποίησαν την ιδέα και την υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή.

Συνεργασία για καλό σκοπό

Η Πρόεδρος είπε ότι την Ημέρα Αγάπης οι μαθητές κάθε χρόνο την περιμένουν με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Μάλιστα ανέφερε ότι είναι μια μοναδική και ιδιαίτερη στιγμή όχι μονάχα για την αλληλεγγύη και την προσφορά, αλλά διότι συναντιέται και η σχολική κοινότητα και ενώνονται μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί για ένα κοινό σκοπό, κάτι το οποίο σχολίασε ότι είναι συγκινητικό.

Κάλεσμα συμμετοχής

Τέλος, απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες και στους επισκέπτες να παρευρεθούν στη δράση και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια επισημαίνοντας ότι η παρουσία του κοινού είναι καθοριστική για να προσφερθεί η βοήθεια σε μαθητές και οικογένειες του Δήμου που το έχουν ανάγκη.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ