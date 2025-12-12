Σε μια εποχή που η τεχνολογία καλπάζει και η καινοτομία αποτελεί το ζητούμενο για την επόμενη μέρα της οικονομίας, η Κρήτη αποδεικνύει πως διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό για να πρωταγωνιστήσει σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο των «InnoDays», τα βλέμματα τράβηξε η «Vitality», μια νεοφυής επιχείρηση (startup) με έντονο κρητικό αποτύπωμα, η οποία φιλοδοξεί να μετασχηματίσει τον κλάδο της φυσικοθεραπείας και της αποκατάστασης, παντρεύοντας την ιατρική επιστήμη με την Εικονική Πραγματικότητα (VirtualReality – VR).

Πίσω από αυτό το ελπιδοφόρο εγχείρημα βρίσκονται δύο νέοι επιστήμονες: ο Νικόλαος Βάρδας, με καταγωγή από τον Άγιο Νικόλαο, και η Κατερίνα Τσιράκη από το Ηράκλειο. Η συνεργασία τους συνδυάζει την επιχειρηματική οξυδέρκεια με την εξειδικευμένη γνώση στη γνωστική νευροεπιστήμη και την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας ένα προϊόν που ήδη χαρακτηρίζεται ως «το μέλλον της φυσικοθεραπείας».

Ξεγελώντας τον εγκέφαλο για θεραπευτικό σκοπό

Η επιστημονική βάση της «Vitality» στηρίζεται στην εκμετάλλευση της νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου. Όπως εξήγησε η κ. Τσιράκη, η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένα εξελιγμένο εργαλείο που επιτρέπει στον εγκέφαλο να «ανακαλωδιώνεται» μετά από τραυματισμούς ή παθήσεις.

«Μέσω της εικονικής πραγματικότητας, αξιοποιούμε μια παλιά τεχνική, το mirror therapy, και την προσαρμόζουμε στα σημερινά δεδομένα», αναφέρει ο κ. Βάρδας. Η καινοτομία έγκειται στο ότι ασθενείς με περιορισμένο ή και καθόλου εύρος κίνησης – όπως για παράδειγμα μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο -μπορούν να δουν μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον το άκρο τους να κινείται φυσιολογικά. Αυτή η οπτική πληροφορία είναι αρκετή για να ενεργοποιήσει τα ίδια νευρωνικά δίκτυα που θα λειτουργούσαν αν γινόταν η πραγματική κίνηση, βοηθώντας στην επανενεργοποίηση διαδρομών που είχαν αδρανοποιήσει.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: η ομάδα εκτιμά ότι η διαδικασία αποκατάστασης μπορεί να επιταχυνθεί έως και κατά 50% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, ενώ η διαδικασία γίνεται πιο ευχάριστη και «διασκεδαστική» για τον ασθενή, καταπολεμώντας παράλληλα προβλήματα όπως η κινησιοφοβία.

Από την έρευνα στην αγορά και στον Τουρισμό Υγείας

Η «Vitality» δεν είναι μια ιδέα, αλλά ένα προϊόν σε φάση υλοποίησης. Βρίσκεται ήδη σε στάδιο κλινικών μελετών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ενώ χρησιμοποιείται πιλοτικά σε φυσικοθεραπευτήρια. Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση αναζήτησης χρηματοδότησης, με έντονο ενδιαφέρον από Έλληνες επενδυτές.

Ο κ. Βάρδας έθεσε εμφατικά το ζήτημα της εντοπιότητας. Παρά το ενδιαφέρον από το εξωτερικό, στόχος είναι η εταιρεία να παραμείνει «ελληνική δύναμη», διατηρώντας την τεχνογνωσία και τις συνεργασίες εντός των συνόρων. Μάλιστα, ο συνιδρυτής της Vitality άνοιξε τη συζήτηση για τις προοπτικές του Αγίου Νικολάου και της Κρήτης γενικότερα, ως κέντρων Τουρισμού Υγείας. «Δυστυχώς έχουμε όλοι εστιάσει στην Αθήνα, όμως η περιφέρεια και ειδικά η Κρήτη προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες. Με την κατάλληλη τεχνολογία, μπορούμε να προσελκύσουμε ασθενείς για αποκατάσταση στον τόπο μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως η αποκέντρωση μπορεί να ξεκλειδώσει σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Διεθνής αναγνώριση

Η πορεία της ομάδας είναι ήδη ανοδική. Η «Vitality» ξεχώρισε ανάμεσα στις 10 καλύτερες ομάδες του «Piraeus Start up Accelerator», κερδίζοντας χρηματικό έπαθλο, ενώ έχει παρουσιάσει το έργο της σε συνέδρια φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η συμμετοχή τους ως ομιλητές στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας, που θα διεξαχθεί του χρόνου στη Βέρνη της Ελβετίας.

Με στόχο την είσοδο σε 100 κλινικές στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους μήνες και τη μετέπειτα επέκταση σε Ευρώπη και Αμερική, οι δύο Κρητικοί επιστήμονες αποδεικνύουν πως η καινοτομία δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς. Όταν η επιστημονική γνώση συναντά το επιχειρηματικό όραμα, ακόμη και σύνθετα ιατρικά προβλήματα μπορούν να βρουν λύση μέσα από τα μάτια της εικονικής πραγματικότητας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ