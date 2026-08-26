Σήμερα, 26 Αυγούστου 2026 και περί ώρα 01.00, αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικό, εντός του χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων, σε λιπόθυμη κατάσταση, με αυτοσχέδιο βρόχο στον λαιμό, κατασκευασμένο από είδος ρουχισμού του.

Άμεσα, οι αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ, με τον οποίο ο κρατούμενος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου κατέληξε.

Ο ανωτέρω είχε προσαχθεί την 00.43 ώρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, ως ύποπτο άτομο διαρρήξεων σε οχήματα. Στη συνέχεια, συνελήφθη κατόπιν υποβολής μήνυσης σε βάρος του από αλλοδαπό, για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, πράξη που φέρεται να είχε τελεσθεί την 23.40 ώρα της 25ης Αυγούστου 2026.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στον χώρο κλήθηκε και προσήλθε Ιατροδικαστής.

Παράλληλα, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, ενώ κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής διερεύνησης.