Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ και το δημοσιογράφο Νίκο Τραντά, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Μπελούκας αναφέρθηκε στους μπλέ κάδους της ανακύκλωσης. “Δυστυχώς, είπε, η διαδικασία με τους μπλε κάδους υπολειτουργεί, συνεπάγετο μεγάλη δαπάνη για το Δήμο, με μακρά, προβληματική λειτουργία του ΚΔΑΥ, το οποίο υπολειτουργεί και το οποίο αναμένεται στο τέλος του έτους να κλείσει εντελώς, είπε ο αντιδήμαρχος.

Γενικότερα το θέμα της ανακύκλωσης έχει οπισθοχωρήσει, από το 22% που γινόταν πανελλαδικά έχει μειωθεί στο 18%.

Είναι ανάγκη η διαμόρφωση κεντρικής πολιτικής για το θέμα της Ανακύκλωσης, με τη δημιουργία σύγχρονου και αξιόπιστου Κέντρου Διαλογής στην Κρήτη, νέα καμπάνια και εφαρμογή της διαλογής στην πηγή, είπε ο κ. Μπελούκας, δηλώνοντας απογοητευμένος σε ό,τι αφορά τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων.