Το θεατρικό έργο «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη παρουσιάζεται σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 21:00, στο Πάρκο Ελευθερίας , στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Η παράσταση, που έχει σημειώσει SOLD OUT σε κάθε σταθμό της σε όλη την Ελλάδα όπου έχει παρουσιαστεί, έρχεται σήμερα στο Οροπέδιο Λασιθίου, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Σε μια κλειστή κοινωνία της επαρχίας, όπου κανείς δεν απλώνει το χέρι στον ήρωα, εκείνος ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ, λίγο πριν κάνει το μεγάλο «μπαμ». Οι καμπάνες, όμως, χτυπούν νωρίτερα.