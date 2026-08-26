Ομάδα του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου θα περπατήσει μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάστρου στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Καψά στα πλαίσια του εορτασμού της μικρής εκκλησίας για τον εσπερινό. Το μονοπάτι, που ξεκινά από Λάστρο, είναι 3χλμ με 500μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Όποιος ως την κορφή είναι άλλο ένα χιλιόμετρο και +150μέτρα επιπλέον, εκτός μονοπατιού. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε απ’ τον ίδιο δρόμο. Όσοι ενδιαφέρονται να είναι στην πλατεία της Λάστρου πριν τις 17.30, που θα αρχίσουμε την πεζοπορία. Φακός, νερό, αντιανεμικό απαραίτητα!!!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Από την κεντρική πλατεία της Λάστρου στις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Μετζογιαννάκη (6973363701)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 4 ώρες (χωρίς τις απαραίτητες στάσεις)

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1+

Περισσότερες πληροφορίες στο blog του Συλλόγου: https://orsian.blogspot.com/p/blog-page_27.html