Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων που αφορούν οικονομικές δαπάνες του Φορέα, κρίνει αναγκαίο να προβεί στις ακόλουθες διευκρινίσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η πραγματική διάσταση των στοιχείων που τίθενται στο δημόσιο διάλογο.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των κονδυλίων που έχουν διατεθεί από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.πραγματοποιήθηκε με απολύτως νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες, με σχετική «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος». Τα εν λόγω δεδομένα αποτελούν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και δεν συνιστούν οποιαδήποτε νέα ή αποκαλυπτική ανακάλυψη. Όλες οι αποφάσεις που τα αφορούν, είναι αναρτημένες στη διαδικτυακή πλατφόρμα «Διαύγεια», όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, γεγονός που διασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια και την απρόσκοπτη πρόσβαση τόσο των πολιτών όσο και κάθε ενδιαφερόμενου στα οικονομικά στοιχεία του «Οργανισμού».

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι τα ποσά που αναφέρονται αφορούν συνολικές δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, από το 2020 έως και σήμερα.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ξεκαθαρίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με «διαφημιστική προβολή» ή παροχή υπηρεσιών. Αφορούν αποκλειστικά εκτυπωτικές εργασίες(ημερολόγια – ατζέντες, ενημερωτικά φυλλάδια κτλ) καθώςκαι την προμήθεια λοιπών υλικών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες και την υλοποίηση προγραμμάτων που εκπονεί ο «Οργανισμός», στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτηςπαραμένει σταθερά προσηλωμένος στις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

Από το Γραφείο Τύπου

Του Ο.Α.Κ. Α.Ε.