Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης στην Κρήτη για σήμερα μέχρι το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους, όπως:
- Έγκαιρη απομάκρυνση από υπόγειους, παραθαλάσσιους ή παραποτάμιους χώρους
- Τροποποίηση προγράμματος μετακινήσεων κατά την αιχμή των φαινομένων.
Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας
https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias
όπως και στο CivilCreteΤάλωςApp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete
https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726
Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:
112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
100 ΕΛΑΣ
108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
166 ΕΚΑΒ