Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης στην Κρήτη για σήμερα μέχρι το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους, όπως:

Έγκαιρη απομάκρυνση από υπόγειους, παραθαλάσσιους ή παραποτάμιους χώρους

Τροποποίηση προγράμματος μετακινήσεων κατά την αιχμή των φαινομένων.

Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας

https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias

όπως και στο CivilCreteΤάλωςApp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete

https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ