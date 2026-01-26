Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συναντήθηκαν με τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος, στην Αίθουσα Συγκλήτου του Διοικητηρίου Ι στο κτήριο της Πρυτανείας.

Από πλευράς ΑΠΘ συμμετείχαν ο Πρύτανης του Ιδρύματος Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητής Ιωάννης Ρέκανος, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και ΑνάπτυξηςΚαθηγητήςΝικόλαος Μαγγιώροςκαι ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής ΜέριμναςΚαθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης.

Από πλευράς Πανεπιστημίου Κρήτης παρέστησαν ο Πρύτανης του Ιδρύματος ΚαθηγητήςΓεώργιος Μ. Κοντάκης, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Υποδομών Καθηγητής Γεώργιος Σταματόπουλος, η Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγήτρια Σοφία Σχίζα, η Αντιπρύτανης Ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Καθηγήτρια Μελίνα Ταμιωλάκη και το εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητής Γεώργιος Κοσιώρης.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών θεμάτων συνεργασίας και στρατηγικής ανάπτυξης των Ιδρυμάτων. Ειδικότερα, εξετάστηκαν τρόποι προώθησης της ακαδημαϊκής αριστείας και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Στο επίκεντρο των συνομιλιών τέθηκαν, επίσης, ζητήματα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής παραγωγής, καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση και εφαρμογή της παραγόμενης γνώσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διεθνοποίηση και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, με σκοπό τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών και την ενδυνάμωση της παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία της ουσιαστικής σύνδεσης των πανεπιστημίων με την κοινωνία, μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών με απτό αντίκτυπο στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα.

Η συνάντηση αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και να αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση κοινών δράσεων και προγραμμάτων, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ερευνητικό τομέα, προωθώντας παράλληλα την ανταλλαγή γνώσης, τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

Από την Πρυτανεία του ΠΚ