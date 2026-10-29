Έγινε η επίσημη απόδοση στην κυκλοφορία των πρώτου ολοκληρωμένου τμήματος του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη, μετά από επανειλημμένες αναβολές, λόγω έκτακτων γεγονότων. Το τμήμα που παραδόθηκε δεν είναι ακριβώς τα 10 χλμ. που αναγγέλθηκαν, αλλά στην πραγματικότητα είναι 6 χλμ. εκείνα που θα δοθούν στην κυκλοφορία, δεδομένου ότι για τα 4 χλμ. έχουν προκύψει ορισμένα θέματα για τα οποία απαιτείται πρόσθετος χρόνος ώστε να διευθετηθούν, πριν δοθούν και εκείνα σε κυκλοφορία. Τα 10 χλμ. είναι κατασκευαστικά ολοκληρωμένα, αλλά τροχαία κίνηση, στη φάση αυτή, θα δοθεί στα 6 χλμ. και στους δύο αντίθετους κλάδους κυκλοφορίας (με τετράιχνη διατομή).

Ο διευθύνων του έργου από πλευράς της αναδόχου εταιρείας κ. Αρης Φρουζάκης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι το τμήμα των 10 χλμ. συνδέει τους δύο κόμβους – Νεάπολης και Αγίου Νικολάου, η κατασκευή των οποίων θα ακολουθήσει, από την άνοιξη του 2027. Εκκρεμότητες, όμως υπάρχουν και στα δύο αυτά κρίσιμα τμήματα που αφορούν απαλλοτριώσεις.

Στο κομμάτι που αφορά τον κόμβο του Αγίου Νικολάου υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες σχετικά με τις απαλλοτριώσεις αλλά και με τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ που, αν και έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες, δεν έχει ξεκινήσει η εκτροπή των δικτύων.

Αν και πιο εφικτό φαίνεται οι εργασίες να ξεκινήσουν στον κόμβο Νεαπόλεως, ο κ. Φρουζάκης επεσήμανε ότι και στο σημείο εκείνο υπάρχουν εκκρεμότητες, ως προς την έγκριση συμπληρωματικών μελετών οι οποίες έχουν υποβληθεί στο υπουργείο. Οι μελέτες αφορούν αντικατάσταση της υφιστάμενης γέφυρας της Νεάπολης, η οποία προβλέπεται να κατεδαφιστεί και να κατασκευαστεί νέα. Το άλλο θέμα που εκκρεμεί για τον κόμβο Νεάπολης αφορά το ρυμοτομικό της Νεάπολης, για το οποίο ο Δήμος έχει κάνει τις σχετικές συνεννοήσεις, αλλά η κατασκευάστρια εταιρεία είναι σε αναμονή των σχετικών εντολών. Οι εκκρεμότητες αυτές θα πρέπει να διευθετηθούν χωρίς καθυστερήσεις ώστε τα συνεργεία ολοκληρώνοντας τις εργασίες από το παραδοτέο τμήμα να μεταφερθούν και ξεκινήσουν, χωρίς κενά, τις εργασίες είτε στον έναν είτε στον άλλο κόμβο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ