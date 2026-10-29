Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα κορυφωθούν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο οι εκδηλώσεις για την 160ή επέτειο του Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται στην περιοχή το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου.

Οι επετειακές εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυριακή 1 Νοεμβρίου με τους Αρκάδιους Αγώνες. Στην Ιερά Μονή θα προηγηθούν αρχιερατική Θεία Λειτουργία, τρισάγιο στην Πυριτιδαποθήκη και αφή της φλόγας, ενώ στις 11.30 θα δοθεί η εκκίνηση του Αρκάδιου Δρόμου ανδρών και γυναικών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκδηλώσεις μνήμης στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, στις Μαργαρίτες, στην Αμνάτο και στο ‘Αδελε, καθώς και καταθέσεις στεφάνων από τη μαθητική νεολαία στο Ρέθυμνο.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 10.30, θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση στην πόλη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσουν στην Ιερά Μονή Αρκαδίου δοξολογία, ο πανηγυρικός της επετείου από τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Μάνο Τσάκωνα και επιμνημόσυνη δέηση στο Μαυσωλείο. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με κατάθεση στεφάνου από τον κ. Τασούλα, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.