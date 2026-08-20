Αυτή την περίοδο δίδεται προτεραιότητα στη συντήρηση του πρασίνου στα σχολεία, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι χώροι να παραδοθούν καθαροί, περιποιημένοι και ασφαλείς για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, εκμεταλλευόμαστε τη μειωμένη κυκλοφορία του Αυγούστου για κλαδέματα φοινίκων σε κεντρικές αρτηρίες, παρεμβαίνοντας ήπια και την κατάλληλη εποχή, με αφαίρεση μόνο των ξερών φύλλων, ενώ γίνονται και εργασίες συντήρησης και επισκευής των αρδευτικών δικτύων, ώστε το επόμενο διάστημα να γίνουν συμπληρωματικές φυτεύσεις.