Στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου και μέσα σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική εκδήλωση του Δήμου Ηρακλείου για την πρώτη ημέρα του 2026. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Δήμου με ευχές για τη νέα χρονιά, παρουσία του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, των Προέδρων του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιπεριφερειαρχών, Αντιδημάρχων, Προέδρων Δημοτικών Οργανισμών, επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων, εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, Συλλόγων και Φορέων της πόλης. Ιδιαίτερο εορταστικό τόνο έδωσε στην εκδήλωση η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού Λεωνίδα Τζωρτζάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνόδευσε τις ευχές του για ειρήνη κάνοντας αναφορά στο δράμα που βιώνουν όσοι αναγκάζονται να «ξεριζωθούν» λόγω των πολέμων και υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να δείχνουμε την αγάπη στους ανθρώπους και στην πόλη που ζούμε, τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή θα προσπαθήσει με όλες της τις δυνάμεις για να πάει το Ηράκλειο μπροστά: «Εύχομαι ειρήνη. Αλλά η πραγματικότητα εδώ στην Κρήτη μας θυμίζει διαρκώς πόσο οι κραδασμοί των πολέμων επηρεάζουν και γκρεμίζουν ζωές. Ξεριζώνουν ανθρώπους. Η ευχή αυτή συμπορεύεται με την υγεία, την χαρά και την αγάπη που όπως δεν αρκεί να φωλιάζει στην ψυχή μας. Πρέπει να εκδηλώνεται γιατί τότε γεμίζει πάλι η καρδιά και επιστρέφει από τους άλλους ανθρώπους. Η αγάπη πρέπει να καταλαμβάνει και την πολιτική αλλά και κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Πρέπει να αγαπάμε επίσης την πόλη μας. Να το δείχνουμε για να γίνεται καλύτερη. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, αξιοποιώντας τη δουλειά που έχουμε κάνει αυτά τα δύο χρόνια να πάμε την πόλη μπροστά. Να γίνει η πόλη καλύτερη, να μεγαλώσουν οι ομορφιές της για μια καλύτερη ποιότητα ζωής».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσωση των ιστορικών μνημείων της πόλης και στα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να φέρει συλλογική προσπάθεια, επεσήμανε: «Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου που μας υποδέχεται σήμερα, συμπληρώνει εφτά αιώνες ιστορίας που εγγράφεται σε ένα ακόμα μεγαλύτερο πλαίσιο. Είναι πολύ μακρά η ιστορική διαδρομή και εμείς είμαστε εδώ σε αυτή τη στιγμή του χρόνου για να πάμε τα πράγματα μπροστά. Είναι ένα μνημείο το οποίο διασώθηκε ενώ θα μπορούσε να μην έχει διασωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε αυτά για τις επιλογές μας. Μιλάμε για τα τείχη, που θα μπορούσαν να μην έχουν διασωθεί. Την κατάλληλη στιγμή κάποιοι είπαν προσέξτε αυτή την κληρονομιά των Τειχών, της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, την κληρονομιά μας. Με το παράδειγμα που παρέθεσα θέλω επισημάνω ότι η δυνατότητα της επιτυχίας είναι αυτή η έκθεση που βλέπετε. Είναι η έκθεση με τα προπλάσματα των Νεωρίων των Χανίων και του Ηρακλείου τα οποία θα αναστηλωθούν, θα ανακατασκευαστούν και θα αποδοθούν σε νέα χρήση. Πρόκειται για δύο μείζονα έργα στις δύο μεγάλες πόλεις της Κρήτης και αυτό είναι κοινή επιτυχία. Οι μελέτες προέρχονται από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Η ένταξη και η επικείμενη έναρξη των έργων είναι επιτυχία της Περιφέρειας Κρήτης, του Σταύρου Αρναουτάκη, αλλά είναι και επιτυχία του Δήμου Χανίων και του Δήμου Ηρακλείου. Είναι το παράδειγμα της καλής συνεργασίας με την Κεντρική Κυβέρνηση. Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού με την κατάλληλη στόχευση, την κατάλληλη προετοιμασία και την επιμονή μπορούμε να πετύχουμε. Όμως τίποτα δεν θα καταφέρουμε εάν δεν είμαστε όλοι μαζί οι πολίτες. Εύχομαι καλή χρονιά να ανταμώνουμε και να προσπαθούμε να καταφέρουμε και εμείς ιδιαίτερα όμως τα παιδιά μας, να απολαύσουν τον καρπό των κόπων αυτών. Καλή Χρονιά».

Νωρίτερα ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρακολούθησε την Πανηγυρική Δοξολογία για το για το Νέο Έτος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά ενώ στη συνέχεια παραβρέθηκε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Περιφέρεια Κρήτης.