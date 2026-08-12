Σε κλίμα ενότητας, αισιοδοξίας και συσπείρωσης πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός του ΑΟΑΝ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026/2027, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της προσπάθειας των «κυανόλευκων».



Ο αγιασμός τελέστηκε στον χώρο της κερκίδας των επισήμων του σταδίου «Νικόλαος Φουρνιωτάκης», παρουσία τόσο της ανδρικής ομάδας όσο και του ΑΟΑΝ Β’.



Το «παρών» στην πρώτη επίσημη συνάντηση της χρονιάς έδωσαν προσωπικότητες της πολιτικής και αθλητικής ζωής του τόπου, τιμώντας με την παρουσία τους τον ΑΟΑΝ και τη νέα προσπάθεια του σωματείου.

