Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στοευρωπαϊκό φεστιβάλ δημόσιας υγείας«Radical Health FestivalHelsinki»που πραγματοποιήθηκε στο Helsinki Expo & Convention Centre στη Φινλανδία. Πρόκειται για ένα σημαντικό θεσμό για την υγεία και την πρόνοια και αφορά στον μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας και την εφαρμογή της «προσωποποιημένης ιατρικής ακριβείας» (precisionhealth) από τη θεωρία στην πράξη.

Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης, συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής, παρουσιάζοντας το έργο και τις καλές πρακτικές της Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε κλιμακούμενες, πολιτοκεντρικές δράσεις αγωγής και προαγωγής της υγείας, με δυνατότητα προσαρμογής τους στις τοπικές ανάγκες, ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών.

Στην ομιλία του, ο Δρ. Παπαδάκης ανέδειξε ενδεικτικά παρεμβάσεις της Περιφέρειας Κρήτης που στοχεύουν στην ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες πρόληψης και στην ενίσχυση της ετοιμότητας των δομών Δημόσιας Υγείας, όπως:

το δίκτυο Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) και την εκπαίδευση πολιτών και συλλόγων στη Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS), σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων μέσω κινητών τηλεφώνων για τον εντοπισμό του πλησιέστερου απινιδωτή και την ενεργοποίηση εκπαιδευμένων εθελοντών που βρίσκονται κοντά στο συμβάν

την κινητή μονάδα μαστογραφίας για ψηφιακό προσυμπτωματικό έλεγχο σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές, εντός και εκτός Κρήτης, με διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης (AI) και πλήρως ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, με προοπτική μελλοντικής σύνδεσης με τον ιατρικό φάκελο ασθενών

την κινητή οδοντιατρική μονάδα για δράσεις σχολικής πρόληψης σε ολόκληρη την Κρήτη, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών εργαλείων (διανομή παραμυθιού , διαδραστικές θεατρικές παραστάσεις κλπ)

την κινητή καρδιολογική μονάδα προληπτικού ελέγχου για εφήβους αθλητές, με ιδιαίτερη έμφαση στις συγγενείς καρδιοπάθειες

το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον ιό του Δυτικού Νείλου, το οποίο εφαρμόζεται σε 833 οικισμούς του νησιού, σε συνδυασμό με τη χρήση ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα από τους πολίτες, τόσο για την πρόβλεψη οχλήσεων όσο —και κυρίως— για την καταγραφή νέων εστιών ανάπτυξης κουνουπιών

τις σημαντικές δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης επαγγελματιών, πολιτών και φορέων, τόσο κατά την περίοδο της πανδημίας όσο και στη μετέπειτα περίοδο, με στόχευση στα κρίσιμα ζητήματα Δημόσιας Υγείας στις πύλες εισόδου, μέσω σχεδίων διαχείρισης κρίσεων και άμεσης αντιμετώπισης λοιμωδών νοσημάτων στην κοινότητα, με σκοπό τη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης.

Στο περιθώριο του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εταίρους ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων στους τομείς του μετασχηματισμού των συστημάτων υγείας και νέων διαγνωστικών εργαλείων ακόμα και σε απομακρυσμένες δυσπρόσιτες περιοχές, όπως τα THCS, DxHub, 5G-TERRA & 5G-BRIDGE, καθώς και στο οικοσύστημα της Κρήτης για την ενεργό και υγιή γήρανση – διαβίωση (RSCN), όπου συζητήθηκαν προοπτικές περαιτέρω κοινών δράσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, ζητήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης η διοργάνωση, στο άμεσο μέλλον, δύο διεθνών συνεδρίων υγείας που θα συνδέονται με τα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και η ανάπτυξη κοινών συμμετοχών σε δράσεις Erasmus+.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης και υπεύθυνος των Τομέων Υγείας & Κινητών Μονάδων Γιώργος Πιτσούλης:«Η παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης σε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό φόρουμ Υγείας, όπως το Radical Health Festival 2026, επιβεβαιώνει ότι οι πολιτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο νησί μας μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επενδύουμε στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας – πρόληψης και στη συνεργασία με ισχυρά ευρωπαϊκά δίκτυα, με στόχο ένα σύγχρονο, ανθεκτικό και ανθρώπινο σύστημα Δημόσιας Υγείας, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα σε μια νησιωτική Περιφέρεια όπως η Κρήτη. Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να επενδύει σε καινοτόμες, προληπτικές και συνεργατικές πολιτικές υγείας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά δίκτυα και χρηματοδοτικά εργαλεία, με τελικό στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και επισκεπτών του νησιού.»