Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον Νικόλαο Σπυριδάκη, για την προαγωγή του στο αξίωμα του Αντιστράτηγου της Ελληνικής Αστυνομίας και την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Σε μήνυμά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα και τις αξίες που διακρίνουν τον Στρατηγό, επισημαίνοντας την συνέχιση της πολύτιμης προσφοράς του από τα υψηλά κλιμάκια της ηγεσίας του Σώματος για τη διασφάλιση της προστασίας του πολίτη.

Παράλληλα, ο Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε τον Νικόλαο Σπυριδάκη για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια από τη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης, τονίζοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση κλίματος ασφάλειας στο νησί και στη συνολική αναβάθμιση των Αστυνομικών Διευθύνσεων.

Καταλήγοντας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης εύχεται στον Αντιστράτηγο Νικόλαο Σπυριδάκη κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνει.