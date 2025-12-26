Ανασκαλεύοντας το παλιό αρχείο μου, επανέφερα μια παλιά φωτογραφία του παππού Εμμανουήλ Ν. Σακαδάκη, από το 1910. Πολλά είναι τα ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία που βλέπουμε στο μπροστινό, αλλά και στο πίσω μέρος της φωτογραφίας:

α) Ο παππούς φωτογραφίζεται με στρατιωτική στολή και στο κάτω μέρος ο ίδιος προσθέτει την ημερομηνία: 1910. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας διαβάζουμε: «Στρατιώτης του 1910».

β) Σημαντικό στοιχείο της φωτογραφίας είναι η αναγραφή του φωτογράφου, του μουσουλμάνου Rahmizade Begaeddin,(Ραχμιζαδέ Μπεχαεντίν). Ο Μπεχά, όπως τον έλεγαν οι ντόπιοι, διατρέχει την Κρήτη με ένα άλογο και φωτογραφίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία. Δεν έκανε εξαιρέσεις λόγω της τούρκικης καταγωγής του, γι’ αυτό και η Κρήτη του οφείλει πολλά. Με τον φακό του απαθανάτισε την ιστορία και τη λαογραφία στις αρχές του 20ουαιώνα. Ατυχώς εγκατέλειψε την Κρήτη, το 1910, συνεχίζοντας την φωτογραφική του πορεία στην Τουρκία. Άρα η φωτογραφία του παππού ελήφθη την περίοδο που ετοιμαζόταν να φύγει από την Κρήτη.

γ) Κάτω από το όνομα Behaeddin είναι τυπωμένη η τοποθεσία Candia Crete. Το όνομα της πόλης άλλαξε επίσημα από Candia (Κάντια) σε Ηράκλειο όταν η Κρήτη απελευθερώθηκε από τους Οθωμανούς και ενσωματώθηκε στο Ελληνικό κράτος το 1913. Το όνομα Candia (προερχόμενο από το αραβικό Al-Khandaq / Χάνδακας) χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας και της Οθωμανικής περιόδου. Πιθανότατα η φωτογραφία ελήφθη στο χώρο του φωτογράφου, στην Candia, καθώς o παππούς είναι στημένος σε ειδικό χώρο (στούντιο).

δ) Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα ιστορικά στοιχεία που ο παππούς αναφέρει στο πίσω μέρος της φωτογραφίας:

▪ Εμμανουήλ Ν. Σακαδάκης στρατιώτης του 1910

▪ Έφεδρος του 1912 συμμετάσχων στους δύο πολέμους κατά της Τουρκίας εις Ήπειρον και κατά της Βουλγαρίας εις Θράκην και Μακεδονίαν… από 20 Σεπτεμβρίου 1912 έως 2 Νοεμβρίου 1913.

▪ Κληθείς και πάλιν επιστρατεύεται εις Χανιά, από 10 Σεπτεμβρίου 1915 έως 15 Ιουνίου 1916.

▪ Και πάλιν από 1η Μαΐου 1917 έως 7 Δεκεμβρίου 1918

▪ Μεταφερθείς εις σειρά εφεδρείας.

ΥΓ: Γράφω και σκέφτομαι και συγκρίνω τη ζωή των τότε νέων, αρχές του περασμένου αιώνα, με τους νέους του σήμερα. Τί ζούσαν οι νέοι τότε και τί ζουν οι νέοι σήμερα! Το 1910 ο παππούς ήταν 25 ετών, καθώς γεννήθηκε το 1885.

ΛΕΩΝ.Κ.