Αιφνιδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησαν στον Άγιο Νικόλαο, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου και η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρυσταλλία Μαντζανά. Την προηγούμενη ημέρα είχαν παραστεί στο άνοιγμα της Πύλης Παντοκράτορα στα τείχη του Ηρακλείου, όπου εγκαινιάστηκε η μόνιμη έκθεση «Ηράκλειο- 40 Αιώνες Ιστορίας».

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ η κ. Βικάτου, η οποία αντικατέστησε στο υπουργείο τον παραιτηθέντα πρώην Γ.Γ. Γεωρ. Διδασκάλου, εκτός των άλλων της αρμοδιοτήτων, είναι υπεύθυνη και για τα αρχαιολογικά μουσεία.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξεναγήθηκε από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου Βάσω Ζωγραφάκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο συμπλήρωσε τον Ιούνιο δυο χρόνια από την επαναλειτουργία του, αλλά, όπως παραδέχτηκε και η κ. Ζωγραφάκη, ενώ είναι από τα πλέον σύγχρονα, με πλούσια συλλογή και με πρωτοποριακή παρουσίαση των εκθεμάτων από μουσειολογικής και μουσειογραφικής απόψεως, δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει τη θέση του, ως ένα σημείο αναφοράς στα προγράμματα μεμονωμένων ή ομαδικών επισκέψεων, διατηρώντας ακόμη σχετικά χαμηλούς αριθμούς επισκεπτών. Τα στελέχη του υπουργείου τόνισαν ότι θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε το Μουσείο να προβληθεί περισσότερο για να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες.

Στη Σπιναλόγκα

Στη συνέχεια, οι κ.κ. Βικάτου και Μαντζανά, συνοδευόμενες από την κ. Ζωγραφάκη και τον Αντιδήμαρχο και στέλεχος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γιώργο Μπελούκα, επισκέφθηκαν τη Σπιναλόγκα. Επιθεώρησαν τις συνεχιζόμενες εργασίες κατασκευής του εκθετηρίου- πωλητηρίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) και ενημερώθηκαν για την εξέλιξη εργασιών που αφορούν άλλες υποδομές πάνω στη νησί.

Η επισκεψιμότητα του Μουσείου

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου Βάσω Ζωγραφάκη σχετικά με την επισκεψιμότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου, είπε ότι δεν είναι η αναμενόμενη, παρά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει. Τα τουριστικά γραφεία είναι ενημερωμένα για τη λειτουργία του Μουσείου, αλλά έχουν τα δικά τους προγράμματα, ενώ θα πρέπει επίσης να ενταχθεί στα προγράμματα των κρουαζιερόπλοιων.

Ξενίζει δε το γεγονός ότι, ενώ τα χρόνια που παρέμενε κλειστό, λόγω των εργασιών ανακαίνισης και επέκτασής του, ασκείτο κριτική γιατί η πόλη στερείται του Μουσείου, ενός πόλου έλξης και επισκέψεων για τους τουρίστες της περιοχής, μετά που άνοιξε, δεν φαίνεται να προβάλλεται ή να προωθείται όσο θα έπρεπε, από τους ξενοδοχειακούς και άλλους παράγοντες της τοπικής τουριστικής αγοράς, επεσήμανε η κ. Ζωγραφάκη.

Αλλά και τόνισε ότι η απουσία του Μουσείου επί μια δεκαετία από τα δρώμενα της τουριστικής αγοράς, απαιτεί ένα εύλογο χρόνο, «επιστροφής» και επανένταξής του σε αυτήν.

Αναφορικά με τα θέματα της Σπιναλόγκας η κ. Ζωγραφάκη εξήγησε ότι μόλις πρόσφατα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη εσωτερικής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Θα εξεταστεί στη συνέχεια πως και με ποιο φορέα θα γίνει η προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ