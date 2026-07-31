Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού, η ταινία «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» μεταφέρεται για επιπλέον προβολές στο Κινηματοθέατρο ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο.

Η ταινία θα προβάλλεται για πέντε ακόμη ημέρες, από την Πέμπτη 6 έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, με ώρα έναρξης 20:15.

Κινηματοθέατρο «ΡΕΞ», Άγιος Νικόλαος

Πέμπτη 6 – Δευτέρα 10 Αυγούστου

Ώρα προβολής: 20:15

Κλείστε εύκολα online τα εισιτήρια σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/spider-man-brand-new-day-rex/

Είναι μια καινούργια μέρα για τον Peter Parker. Έχοντας πλέον αφοσιωθεί στην καταπολέμηση του εγκλήματος ως Spider-Man, κινείται σε έναν κόσμο που δεν τον θυμάται πια, ενώ οι παλιοί του φίλοι συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς εκείνον. Όταν μια νέα, αόρατη απειλή στρέφεται εναντίον της πόλης και των ανθρώπων που αγαπά, ο Peter θα βρεθεί μπροστά σε μια ανεξέλεγκτη αλλαγή. Μια μεταμόρφωση που ίσως αποδειχθεί η μοναδική του ελπίδα. Ο κόσμος μπορεί να ξέχασε τον Peter Parker. Εκείνος όμως δεν έχει ξεχάσει κανέναν.

Σκηνοθεσία: Destin Daniel Cretton

Πρωταγωνιστούν: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, Mark Ruffalo

Κατάλληλο για άνω των 13 ετών