Η Παγκρήτια Ανοιχτή Επιτροπή για τη Δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, συνεχίζοντας τη συστηματική διεκδικητική της προσπάθεια, βρέθηκε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογιώργη, στην οποία συμμετείχε και ο βουλευτής Ηρακλείου και πρώην Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Νίκος Ξυλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Δήμαρχος Χερσονήσου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, ο Γιώργος Ζερβάκης, Δήμαρχος Σητείας, ο Τάσος Βάμβουκας, πρώην Δήμαρχος Χανίων, η Μαρία Λυδάκη, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Λευτέρης Μιχελάκης, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, και η Μαρία Σίτη, Συγκοινωνιολόγος.

Κεντρικό αίτημα της συνάντησης ήταν η ένταξη της πρόβλεψης δημιουργίας Μέσου Σταθερής Τροχιάς στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία επικαιροποίησης, καθώς και η άμεση εκκίνηση των πρώτων μελετών. Η προτεινόμενη διαδρομή συνδέει την Κίσσαμο με τη Σητεία, με πρόβλεψη κλάδου σύνδεσης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου με το Ηράκλειο – ζήτημα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της αύξησης της επιβατικής κίνησης που αναμένεται με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου.

Τα μέλη της Επιτροπής επεσήμαναν τη διεθνή εμπειρία από νησιά αντίστοιχου ή και μικρότερου μεγέθους – όπως η Κορσική, η Μαγιόρκα, η Σικελία, η Σαρδηνία και η Τενερίφη – που διαθέτουν ήδη σύγχρονα δίκτυα σταθερής τροχιάς, καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν για τη μείωση του χρόνου και του κόστους μετακίνησης, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αποσυμφόρηση του βόρειου οδικού άξονα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημαντική μείωση του χρόνου διαδρομής που θα επιφέρει το νέο μέσο στις συνδέσεις Ηράκλειο–Καστέλι και Ηράκλειο–Σητεία.

Επισημάνθηκε ότι το έργο δεν υποκαθιστά ούτε ανταγωνίζεται τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και την αναγκαιότητα του Νότιου Οδικού Άξονα, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, ενώ συζητήθηκαν και επιμέρους ζητήματα οδικής συνδεσιμότητας, όπως η σύνδεση Ηρακλείου–Αρκαλοχωρίου. Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης τονίστηκε ότι η κοινωνική συναίνεση γύρω από το έργο έχει πλέον ωριμάσει, αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Ο Υφυπουργός Θανάσης Κοντογιώργης επισήμανε ότι θα ακολουθήσει η πρώτη αξιολόγηση, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να εξεταστούν τα επόμενα βήματα του έργου.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης, κλείνοντας τη συζήτηση, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το ζήτημα του Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην πραγματική του διάσταση και να το εντάξουμε στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών. Η πρόταση αφορά μια σύνδεση από τη Σητεία έως τα Χανιά. Ως τοπική κοινωνία έχουμε αγκαλιάσει τα έργα που μετατρέπουν σήμερα την Κρήτη σε ένα απέραντο εργοτάξιο, όμως αυτό δεν μας στερεί το δικαίωμα να διεκδικούμε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για το νησί μας και ένα αποτύπωμα από την Κυβέρνησή μας που θα μείνει για τις επόμενες δεκαετίες στον τόπο μας», καταλήγει το δελτίο τύπου του βουλευτή Ηρακλείου.