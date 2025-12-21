Το Fit Reisen είναι ένας γερμανικός ταξιδιωτικός πράκτορας που ειδικεύεται στα ταξίδια υγείας και ευεξίας (Health & Wellness Travel). Το FitReisen μελέτησε 471 ευρωπαϊκά νησιά, με βάση τη συχνότητα με την οποία μοιράζονται στο Instagram χειμερινές φωτογραφίες (με το hashtag #winter – χειμώνας). Συνολικά συμπεριλήφθηκαν περίπου 1,7 εκατομμύρια καταχωρήσεις και η Κρήτη βρίσκεται στην 4η θέση.

Το hashtag (χάσταγκ) είναι μια λέξη στην οποία προηγείται το σύμβολο της δίεσης (#), π.χ., #ταξίδι ή #χειμώνας. Η κύρια λειτουργία του είναι να χρησιμεύει ως λέξη-κλειδί για την ομαδοποίηση περιεχομένου (αναρτήσεις, φωτογραφίες, βίντεο) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κρήτη, με 102.000 χειμερινές αναρτήσεις, καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στην κατάταξη και η FitReisen αναφέρει: «Με θερμοκρασίες μεταξύ 15 και 18 βαθμών, μεσογειακή γαλήνη και άφθονη ηρεμία. Τα χωριά γεμίζουν με το άρωμα από φρέσκα μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Ο χειμώνας είναι επίσης η εποχή της ελαιοσυγκομιδής και της απόσταξης ρακής και οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν τη φρέσκια ρακή. Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, το νησί μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο πράσινους τόπους της Μεσογείου. Όσοι έχουν επισκεφθεί την Κρήτη μόνο το καλοκαίρι, θα μπορέσουν να αντιληφθούν μία εντελώς διαφορετική οπτική».

ΛΕΩΝ.Κ.