Η γιορτή μας αναβάλλεται λόγω καιρού και μεταφέρεται την Κυριακή 4/1/2026 στις 15:00

Σας ευχόμαστε καλή χρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΩΝ