Μανώλης Μενεγάκης: Ο Δήμος Αγίου Νικολάου παραμένει καλόπιστα ανοιχτός στον επιστημονικό διάλογο. Όμως αυτός οφείλει να βασίζεται σε πλήρη γνώση των τοπικών δεδομένων, ακρίβεια και έγκαιρη συμμετοχή

Η γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά με τις κυκλοφοριακές μελέτες στον Άγιο Νικόλαο, η οποία δημοσιοποιήθηκε, καταλήγει σε ανακριβή συμπεράσματα με αποσπασματική προσέγγιση και σοβαρές παραλείψεις, που ερμηνεύτηκαν λάθος και δημοσιογραφικά καθώς λείπουν κρίσιμα δεδομένα της πόλης. Το γεγονός αυτό επιβάλλει μια ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη απάντηση αφού λάβαμε υπόψη και την γνώμη των μελετητών της εξετασθείσας κυκλοφοριακής μελέτης για το κείμενο της επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ.

1. Δεν δόθηκε καμία κατεύθυνση – εξετάστηκαν όλα τα σενάρια

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ουδέποτε έδωσε προκαθορισμένη κατεύθυνση στους μελετητές. Το μόνο που ζητήσαμε από τους μελετητές είναι να μας προτείνουν την καλύτερη λύση για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην πόλη.

Στο πλαίσιο της συνολικής συγκοινωνιακής και κυκλοφοριακής μελέτης: – εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια κυκλοφορίας, – μεταξύ αυτών και το σενάριο αντιδρόμησης της οδού Παλαιολόγου σε συνδυασμό με τον παραλιακό άξονα, – τα οποία αξιολογήθηκαν συγκριτικά ως προς τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη συνολική επίδρασή τους στο κυκλοφοριακό σύστημα της πόλης. Το συγκεκριμένο σενάριο απορρίφθηκε τεκμηριωμένα ως μη λειτουργικό για το σύνολο της πόλης.

Κάθε ισχυρισμός περί «κατεύθυνσης» είναι αβάσιμος.

2. Παραλιακός δρόμος Στ. Κουνδούρου – επιλογή του βέλτιστου σεναρίου

Για τον παραλιακό δρόμο Στυλιανού Κούνδουρου, μετά την αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών:

– επιλέχθηκε ως το πλέον λειτουργικό σενάριο η επιστροφή στη διπλή κυκλοφορία, – όχι αποσπασματικά, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής μελέτης για ολόκληρη την πόλη του Αγίου Νικολάου αφού έγιναν μετρήσεις παντού.

Η επιλογή αυτή βασίστηκε σε επιστημονικά δεδομένα και συγκοινωνιακή τεκμηρίωση.

3. Αγνόηση της ύπαρξης λιμανιού και της χερσαίας ζώνης λιμένος

Το κείμενο του ΤΕΕ αγνοεί πλήρως ότι ο Άγιος Νικόλαος διαθέτει ενεργό λιμάνι εντός του αστικού ιστού.

Η παραλιακή οδός Στυλιανού Κούνδουρου: – ανήκει στη χερσαία ζώνη λιμένος, – αποτελεί βασική αρτηρία εξυπηρέτησης του λιμανιού, – και φέρει κυκλοφοριακά φορτία που δεν μπορούν να εκτραπούν αλλού.

Παράλληλα, δεν υφίστανται εναλλακτικές παραλιακές οδοί εξόδου από την πόλη.

Η αποσιώπηση αυτών των δεδομένων οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα.

4. Πλήρης σεβασμός των αρχών του ΣΒΑΚ

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου σεβάστηκε τις αρχές του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Συγκεκριμένα: – δημιουργούνται δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, – ο παραλιακός δρόμος θα λειτουργεί ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, – υλοποιούνται μόνιμες πεζοδρομήσεις, όπως αυτή της πλατείας, που αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο.

Το μοναδικό στοιχείο τροποποίησης στην κυκλοφοριακή λειτουργία είναι η αμφιδρόμηση του παραλιακού δρόμου. Δεν υπάρχει καμία άλλη ουσιαστική αλλαγή.

Μάλιστα ενισχύθηκε η κατεύθυνση του ΣΒΑΚ καθώς «ηπιοποιήθηκαν» δρόμοι που δεν προβλέπονταν αρχικά όπως η Σοφοκλή Βενιζέλου και ελαττώθηκε η ταχύτητα κυκλοφορίας του παραλιακού δρόμου σε 30 χλμ/ώρα ενώ εξυπηρετούνται επαρκώς οι πεζοί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης.

Η αμφιδρόμηση: – εξετάστηκε διεξοδικά, – τεκμηριώθηκε επιστημονικά, – και κρίθηκε αναγκαία λόγω της λειτουργίας του λιμανιού, της χερσαίας ζώνης λιμένος, του φόρτου κυκλοφορίας που ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια και της απουσίας εναλλακτικών παραλιακών εξόδων.

5. Όλα τα υπέρ και τα κατά συζητήθηκαν – απόφαση με αυξημένη πλειοψηφία του ΔΣ

Όλες οι αμφιβολίες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα: – τέθηκαν, – αναλύθηκαν, – και απαντήθηκαν αναλυτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση ελήφθη με αυξημένη πλειοψηφία, με πλήρη γνώση των δεδομένων.

6. Η γνώμη του ΤΕΕ ζητήθηκε εγκαίρως – δεν κατατέθηκε

Η γνώμη του ΤΕΕ/ΤΑΚ ζητήθηκε εγκαίρως και επισήμως πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν κατατέθηκε καμία γραπτή γνώμη εντός του προβλεπόμενου χρόνου, παρά το σχετικό αίτημα.

Η εκ των υστέρων δημόσια τοποθέτηση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη θεσμική διαδικασία και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις.

7. Αβάσιμες αιχμές

Οι αποφάσεις ελήφθησαν: – από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, – στον Άγιο Νικόλαο, – με διαφάνεια και δημοκρατική νομιμοποίηση.

Κάθε άλλη αφήγηση υποβαθμίζει τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

8. Καλή πίστη, αλλά με ακρίβεια

Μέλη της επιτροπής αυτής του ΤΕΕ/ΤΑΚ φέρονται ως συντάκτες προηγούμενων μελετών που αφορούσαν το ΣΒΑΚ και τον παραλιακό δρόμο με αντίθετα συμπεράσματα ως προς το υπό εξέταση ζήτημα και προξενεί απορία γιατί δεν αυτοεξερέθηκαν από την επιτροπή αυτή, όπως θεσμικά θα ήταν αναμενόμενο για να μην υπάρχουν υπόνοιες προκατάληψης.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου παραμένει καλόπιστα ανοιχτός στον επιστημονικό διάλογο.

Όμως ο διάλογος οφείλει να βασίζεται σε πλήρη γνώση των τοπικών δεδομένων, ακρίβεια και έγκαιρη συμμετοχή.

Ο Άγιος Νικόλαος δεν είναι θεωρητικό μοντέλο. Είναι μια ζωντανή πόλη με λιμάνι, κατοίκους και πραγματικές ανάγκες.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου