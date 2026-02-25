Του πρ. Δημάρχου Αντ. Ζερβού

Η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου (ΔΑΕΑΝ, πρώην ΔΕΤΑΔΑΝ) είναι το νομικό πρόσωπο/επιχείρηση του Δήμου που ιδρύθηκε με αρχικό αντικείμενο την διαχείριση των παραλιών του τότε Δήμου Αγίου Νικολάου. Αποτελεί μονομετοχική επιχείρηση (με ιδιοκτήτη 100% τον Δήμο) και είναι ΑΕ ειδικού σκοπού.

Όταν το 2000 παραχωρήθηκε η Μαρίνα στον Δήμο από τον ΕΟΤ για 40 χρόνια, ανατέθηκε η λειτουργία της στην ΔΑΕΑΝ, λόγω ευέλικτων διαδικασιών που ίσχυαν τότε πριν τα μνημόνια. Με νεότερες αποφάσεις έχει ανατεθεί στην ΔΑΕΑΝ και η διαχείριση της περιουσίας του Δήμου .

Όταν παραχωρήθηκε η Μαρίνα στον Δήμο δεν υπήρχε η υποχρέωση αδείας λειτουργείας.

Η ανάγκη αυτή προέκυψε τα τελευταία χρόνια όταν το ελληνικό κράτος άρχισε να θεωρεί ότι τα έργα υποδομών που το ίδιο είχε χρηματοδοτήσει θεωρούνται σήμερα ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ!!! (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, λιμάνια, κλπ) δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη κατάσταση που δυστυχώς κρατεί μέχρι σήμερα και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην χρηματοδότηση των υποδομών της χώρας.

Στην ισχύουσα σύμβαση παραχώρησης παραχωρησιούχος/’’ενοικιαστής’’ είναι ο Δήμος και όχι η ΔΑΕΑΝ. Η σύμβαση έχει υπογραφεί από τον Δήμο και τον ΕΟΤ και όχι ανάμεσα στην ΔΑΕΑΝ και τον ΕΟΤ.

Άρα το νομικό καθεστώς διαχείρισης της Μαρίνας δεν είναι η «ανεξάρτητη» διαχείριση χωρίς έλεγχο από τον Δήμο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Δημοσίου. Αυτό θα ίσχυε αν η Δημοτ. Επιχείρηση είχε συσταθεί ΜΟΝΟ για την λειτουργία της Μαρίνας και η σύμβαση παραχώρησης είχε υπογραφεί μεταξύ ελληνικού δημοσίου και δημοτικής επιχείρησης.

Για να μπορεί να ισχύσει η διοικητική αυτοτέλεια’’/ανεξαρτησία της ΔΑΕΑΝ πρέπει να γίνει τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης και η ΔΑΕΑΝ να υποκαταστήσει τον Δήμο ως παραχωρησιούχος. Από το 2022 με το ΦΕΚ 2322Β η Μαρίνα έχει μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ . Άρα η αίτηση αλλαγής του παραχωρησιούχου οδηγήσει τα πράγματα σε άλλη – μη επιθυμητή – κατεύθυνση;

Με το ισχύον καθεστώς οι δαπάνες για έργα υποδομής της Μαρίνας πρέπει να πραγματοποιούνται με πόρους του Δήμου και όχι με τα ίδια έσοδα της ΔΑΕΑΝ.

Σε επίρρωση του παραπάνω ισχυρισμού μου αναφέρω τα εξής γεγονότα:

– Η προηγούμενη διοίκηση είχε αποστείλει για έγκριση στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ένταλμα εργασιών σκυροδέτησης του δαπέδου του εσωτερικού χώρου στάθμευσης με πόρους της Μαρίνας (τότε υπήρχε προληπτικός έλεγχος δαπανών ενώ τώρα κατασταλτικός) η οποία όμως δεν το ενέκρινε με την αιτιολογία ότι αυτό το έργο ήταν υποχρέωση του «ιδιοκτήτη» δήμου και όχι της «ενοικιάστριας» ΔΑΕΑΝ. Και το έργο υλοποιήθηκε με πόρους του Δήμου από το έργο βελτίωσης των κοινοχρήστων χώρων εκείνης της χρονιάς.

– Τα σημερινά γραφεία και οι χώροι υγιεινής και εξυπηρέτησης της Μαρίνας κατασκευάστηκαν το 2004 μετά από έκδοση της σχετικής οικοδ. αδείας, με δαπάνες του Δήμου.

Δυστυχώς η οικονομική διαχείριση της ΔΑΕΑΝ από 1/1/2024 με την εμπλοκή της και σε αλλότριους σκοπούς που δεν προβλέπονται ως αντικείμενο της ΔΑΕΑΝ οδηγεί τα πράγματα σε επικίνδυνες ατραπούς και με κύριο στοιχείο την πλήρη αδιαφάνεια των ενεργειών και των δαπανών.

Σε μια ΑΕ υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από μιά δραστηριότητα της σε άλλη. Πρέπει όμως από όλες τις δραστηριότητες που ασκεί να υπάρχουν έσοδα.

Δεν μπορεί λοιπόν η ΔΑΕΑΝ να υλοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. αποκριάτικο καρναβάλι) χωρίς είσπραξη τέλους. Οι πόροι για τις δωρεάν εκδηλώσεις πρέπει να διατίθενται από τον Δήμο και οι δαπάνες να υλοποιούνται μέσω των υπηρεσιών του Δήμου. Ενναλακτικά θα μπορούσε να γίνεται με επιχορήγηση προς την ΔΑΕΑΝ. Όμως δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση γιατί η ΔΑΕΑΝ είναι ΝΠΙΔ. Ας μην ξεχνάμε ότι το ενοίκιο για την Μαρίνα προς το Δημόσιο το καταβάλει ο Δήμος μέχρι σήμερα. Επίσης ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου είναι 15.000.000€, άρα υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. Αλλά μάλλον δεν ξέρουν πως. Και μάλλον δεν βοηθά και η ΑΙ !!!

Το μεγάλο θέμα βέβαια που υπάρχει είναι η ήδη υπογραφείσα δανειακή σύμβαση (από τον Νοέμβριο του 2025 !!!) από τον Πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ (1.800.000 € !!!) χωρίς καν ενημέρωση του ΔΣ ούτε για τους ισχύοντες δανειακούς όρους ούτε για το ποσό . Οι όροι της δανειακής σύμβασης δεν είναι γνωστοί στο ΔΣ της εταιρείας. Ούτε έχουν αναγραφεί στην απόφαση του ΔΣ της για την δανειοδότηση. Υπάρχουν μόνο στην υπογραφείσα δανειακή σύμβαση που θεωρείται ΑΠΟΡΡΗΤΗ !!!. Η όλη διαδικασία της λήψης δανείου από το Μάρτιο του 2025 που ξεκίνησε μέχρι την 30/12/2025 που το θέμα ήρθε για ‘’ενημέρωση’’ στο ΔΣ έχει πολλά σκοτεινά σημεία. Σημαντικότερο δε το ότι η δανειακή σύμβαση είχε ήδη υπογραφεί στις 11 Νοεμβρίου 2025 και 17 Δεκεμβρίου είχε εκταμιευθεί η 1η έντοκη δόση των 572.155 € !!! Δηλαδή ενάμιση μήνα πριν τεθεί για ‘’συζήτηση-απόφαση’’ στο ΔΣ της 30/12/2025, όλα είχαν πάρει το δρόμο τους χωρίς ενημέρωση του ΔΣ !!!

Ακόμα και αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, είναι δυνατόν να μην έχει ενημερωθεί ο ‘’ιδιοκτή-της’’/μονομέτοχος Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο που λογοδοτούν προς τον ιδιοκτήτη/δη-μόσιο; Ένα δάνειο που είναι πάνω από το κύκλο εργασιών της ΔΑΕΑΝ λαμβάνεται εν κρυπτώ;

Το προς υλοποίηση έργο χρηματοδοτείται – με ενέργειες της σημερινής δημοτ. αρχής – από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει λοιπόν τα χρήματα να έχουν απορροφηθεί μέχρι 30/6/2026, δηλ. σε 4 μήνες. Είναι κάτι τέτοιο κατορθωτό; Γίνονται εργασίες στην Μαρίνα χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις/αδειοδοτήσεις !!! Υπάρχει νομιμότητα υλοποίησης έργου ;

Σοβαρότατο θέμα είναι και η εργολαβική σύμβαση του έργου που έχει υπογραφεί. Με την 1η δημοπράτηση – όπου παρουσιάστηκε ένας μόνο εργολάβος – προχώρησαν στην υπογραφή της σύμβασης ενώ θα έπρεπε να επαναληφθεί η δημοπράτηση του έργου και αν συμμετέχειι και πάλι μόνον ένας μειοδότης υπάρχει η δυνατότητα να προχωρούσαν στην υπογραφή σύμβασης ή σε διαπραγμάτευση για καλύτερους όρους με τον μειοδότη και στην συνέχεια σε υπογραφή σύμβασης.

Και φυσικά το ερώτημα που προκύπτει από όλη την παραπάνω εικόνα είναι αν οι εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα εργασίες θα μπορούν να πληρωθούν πριν τις αδειοδοτήσεις. Τα έργα με ευρωπαϊκούς πόρους απαιτούν ΠΛΗΡΗ νομιμότητα. Ας προσέξουν λοιπόν οι εμπλεκόμενοι.

Και υπάρχει και το θέμα της μη ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 30/6/2026 που κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν δεν ολοκληρωθεί το έργο μέχρι τότε πως θα εισπραχθούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης; Τι γίνεται με το δάνειο; Πως θα αποπληρωθεί;

Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλές άλλες ‘’μικρότερες’’ δράσεις και διάθεση πιστώσεων της ΔΑΕΑΝ και που ελέγχονται ως προς την νομιμότητά τους.

Θα σημειώσω μόνο τις φωτεινές διαφημιστικές πινακίδες. Τοποθετούνται σε κοινόχρη-στους χώρους όπου δεν έχει αρμοδιότητα η ΔΑΕΑΝ αλλά ο Δήμος. Υπάρχει πλήρης νομοθετική διαδικασία για την διαχείριση των διαφημιστικών πινακίδων (χωροθέτηση χώρων υπαίθριας διαφήμισης σε επίπεδο αστικού συνόλου με απόφαση του ΔΣ, ζητήματα παρεμπόδισης κυκλοφορίας λόγω απόσπασης της προσοχής του οδηγού, κλπ) που όμως δεν έχουν τηρηθεί.

Προχωρούν αγνοώντας τους νόμους. Όπως κάνουν συνεχώς μέχρι σήμερα. Ανακοινώνουν με πηχυαίους τίτλους διάφορα θέματα πριν καν συζητηθούν στο ΔΣ και πριν ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

Ο δήμαρχος – αν και νομικός – δηλώνει ευθαρσώς ότι θα κατεβάσει τις μπουλντόζες στον παραλιακό και πριν την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και διασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων.

Σιγά μην ακολουθούμε τους νόμους. Εμείς είμαστε οι νόμοι. Γιατί έχουμε και μπάρμπα στην Κορώνη.

L’ ‘Etate est moi !!!

Βιαστικός όπως πάντα, ξεκίνησε τις … μπουλντόζες από την ΔΑΕΑΝ !!!

Άγιος Νικόλαος 24/02/2026

Ζερβός Εμμ. Αντώνης

Πολιτ. Μηχ/ός ΕΜΠ

πρ. Δήμαρχος

Υ.Γ. 1 Η υλοποίηση αυτής της επένδυσης είχε ξεκινήσει το 2023 όταν ανατέθηκε από την προηγούμενη διοίκηση, στο γραφείο ΝΟΤΙΟΝ της κ. Μαρ. Μαρκάκη, η σύνταξη του σχετικού επενδυτικού σχεδίου το οποίο παραδόθηκε τον Ιανουάριο του 2024. Αυτή η πρόταση χρησιμο-ποιήθηκε από την σημερινή διοίκηση για την διεκδίκηση της χρηματοδότησης. Αλλά και στην παρούσα περίπτωση, όπως και για τα δίκτυα ύδρευσης από τον Αποσελέμη και για τους αθλητικούς χώρους και για την ολοκλήρωση του Τ10, οι απαιτούμενες μελέτες και κάποιες χρηματοδοτήσεις γι΄ αυτά υπήρχαν από πριν. Όμως η σημερινή δημοτική αρχή σαν πάγια τακτική της, ανερυθρίαστα αποκρύπτει την πραγματικότητα και στην συνέχεια την καπηλεύεται. Λέτε να τους το υποδεικνύει και αυτό η ΑΙ; Ή Ομάδα Αληθείας;

Υ.Γ. 2 Τα σχετικά έγγραφα για όσα ανέφερα παραπάνω στην διάθεση κάθε ενδιαφερό-μενου.

Υ.Γ. 3 Τα έγγραφα που αφορούν Δημόσιους φορείς είναι απόρρητα μόνο όταν περιέχουν προσωπικά στοιχεία. Και η αλληλογραφία αλλά και η σύμβαση της δανειοδότησης δεν περιέχει τέτοια στοιχεία. Και αφορούν δημόσιο φορεά. Εκτός και αν οι διοικούντες φοβούνται … επιχειρησιακή κατασκοπία !!!

Υ.Γ. 4 Η ΜΠΕ για την Μαρίνα έπρεπε να υποβληθεί από τον παραχωρησιούχο Δήμο και όχι από την ΔΑΕΑΝ. Τυπικό μεν, ουσιαστικό δε. Ας το κάνουν έστω και τώρα. Και ας έχουν υπ’ όψιν τους ότι η απαιτούμενη ΚΥΑ τροποποίησης χωροθέτησης, απαιτεί αρκετό χρόνο για δημοσίευση στο ΦΕΚ. Γιατί εκτός την εμπλοκή υπηρεσιακών παραγόντων περιλαμβάνει και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ διαβουλεύσεις φορέων.