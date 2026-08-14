Μια τουριστική περίοδο με αρκετό κόσμο αλλά χωρίς την ανάλογη εικόνα στα ταμεία των εμπορικών επιχειρήσεων, περιγράφει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Λασιθίου (ΟΕΒΕ Λασιθίου) κ. Μανώλης Πάγκαλος.

Η εικόνα που μεταφέρει από την αγορά της πόλης μέχρι και σήμερα είναι χαρακτηριστική αυτής της ιδιόμορφης κατάστασης που διαμορφώνεται φέτος: οι επισκέπτες υπάρχουν, ιδιαίτερα από τα μέσα Ιουλίου και μετά, ωστόσο η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη. Όπως εκτιμά, η πτώση στους τζίρους σε σχέση με πέρυσι κινείται περίπου στο 15%-20%, με διαφοροποιήσεις βέβαια από επιχείρηση σε επιχείρηση.

Υπάρχουν ώρες της ημέρας κατά τις οποίες ο Άγιος Νικόλαος δείχνει γεμάτος κόσμο, χωρίς όμως αυτή η κίνηση να περνά με την ίδια ένταση στα εμπορικά καταστήματα. Η αγοραστική δύναμη είναι περιορισμένη και η αγορά εμφανίζει διαφορετική δυναμική από εκείνη που θα περίμενε κανείς βλέποντας μόνο τον αριθμό των επισκεπτών.

«Ο ΒΟΑΚ»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο κ. Πάγκαλος και στις συνέπειες που έχουν για την αγορά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι εκτροπές που συνδέονται με τα έργα του ΒΟΑΚ.

Ξεκαθαρίζει ότι η επιχειρηματική κοινότητα θεωρεί τον ΒΟΑΚ ένα μεγάλο και αναγκαίο έργο, το οποίο η Κρήτη διεκδικεί εδώ και χρόνια. Αυτό όμως, όπως τονίζει, δεν σημαίνει ότι η κατασκευή του μπορεί να γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου.

Οι έκτακτες διακοπές κυκλοφορίας και οι εκτροπές δυσκολεύουν την πρόσβαση προς τον Άγιο Νικόλαο, προκαλώντας ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Και το ζήτημα, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο πρόεδρος της ΟΕΒΕ Λασιθίου, δεν σταματά στην ταλαιπωρία των μεμονωμένων οδηγών.

Ο κ. Πάγκαλος αναφέρει μάλιστα ότι έχει ενημέρωση πως η κατάσταση στους δρόμους επηρεάζει πλέον ακόμη και τον προγραμματισμό οργανωμένων μετακινήσεων προς την περιοχή, με εταιρείες να εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς τη μεταφορά επισκεπτών προς τον Άγιο Νικόλαο εξαιτίας των καθυστερήσεων και της ταλαιπωρίας που μπορεί να προκύψει.

Πρόκειται για μια διάσταση που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς οι δυσκολίες πρόσβασης έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά έχει ανάγκη κάθε επισκέπτη και κάθε δυνατότητα ενίσχυσης της εμπορικής κίνησης. «Το μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ το ζητάμε χρόνια. Είναι ένα έργο που θέλουμε, αλλά όχι εις βάρος της επιβίωσης της επιχειρηματικότητας στην καρδιά της σεζόν», υπογραμμίζει ο κ. Πάγκαλος.

Από την πλευρά των επαγγελματιών ζητείται καλύτερος συντονισμός των εργασιών, παρεμβάσεις κατά το δυνατόν σε ώρες που δεν βρίσκονται στην αιχμή της κυκλοφορίας και, κυρίως, τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΒΕ Λασιθίου, δεν περιορίζεται μόνο στον Άγιο Νικόλαο, αλλά επιβαρύνει συνολικότερα την ανατολική Κρήτη.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ