Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννης Πλακιωτάκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του Νίκου Τζανόπουλου:

«Η απώλεια του Νίκου Τζανόπουλου, ενός δραστήριου και πρωτοπόρου στελέχους της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί δυσαναπλήρωτο πλήγμα για την τοπική κοινωνία, για το Λασίθι και για ολόκληρη την Κρήτη.

Η επιτελική του σκέψη, η πολυσχιδής δράση, η ενεργός παρουσία και η ανιδιοτελής προσφορά του στα κοινά τον χαρακτήριζαν ως προσωπικότητα, ως επιχειρηματία και ως άνθρωπο της Αυτοδιοίκησης. Οραματίστηκε και εργάστηκε με συνέπεια για την οικονομική ανάπτυξη του Νομού Λασιθίου μέσα από το Επιμελητήριο Λασιθίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση του Βιοτεχνικού Πάρκου Αγίου Νικολάου και στη σύσταση της Παγκρήτιας Τράπεζας, ως μοχλών στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η παρακαταθήκη που αφήνει αποτελεί πολύτιμο οδηγό για τις νεότερες γενιές, που αγαπούν αυτόν τον τόπο και θέλουν να εργαστούν με βαθύ αίσθημα προσφοράς, ευθύνης και αποτελεσματικότητας, στοιχεία που χαρακτήριζαν τον εκλιπόντα.

Εύχομαι να είναι αιωνία η μνήμη του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.»