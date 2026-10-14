Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 5609/13-10-2026 έγγραφό του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων – Μονάδα Εμπλεκόμενων Φορέων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ/Μ.Ε.Φ.) του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα (Κόκκινη προειδοποίηση)», με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ. WOGR91 LGAT 130900/ΑΜΕΣΟ με θέμα «ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» της ΕΜΥ/ΕΜΚ που επισυνάπτεται παρακάτω, προβλέπονται τα εξής:

«ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Τετάρτη (14-10-2026)

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.»

Οι πολίτες μπορούν να έχουν μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr), καθώς και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Παράλληλα συστήνεται στους πολίτες, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και η τήρηση των παρακάτω οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Στερεός Ατσαλάκης