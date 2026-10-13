Περίπου 60 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή 29 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Ινδονησίας, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή επικρατούν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.