Εικόνες απόλυτης καταστροφής και απόγνωσης συνθέτουν το σκηνικό στο Οροπέδιο Λασιθίου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή. Οι αγροτικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, με τα νερά να έχουν καταπιεί τις καλλιέργειες, βυθίζοντας τους παραγωγούς στην αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα.

Η εναέρια εικόνα από τον κάμπο του Οροπεδίου είναι αποκαρδιωτική, καθώς τεράστιες εκτάσεις γης, πλήρως πλημμυρισμένες, βρίσκονται πλέον κάτω από τα λασπόνερα, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα και προκαλώντας ανυπολόγιστη ζημιά στην τοπική παραγωγή.

Στην ΑΝΑΤΟΛΗ μίλησε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λασιθίου Μανόλης Πατεράκης