Καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις μεταξύ των επιστημόνων του ΕΛΜΕΠΑ στην κατάταξη Stanford–Elsevier 2026.



Μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή διάκριση καταγράφει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), καθώς δύο μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του περιλαμβάνονται στη διεθνή κατάταξη World’s Top 2% Scientists 2026, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις μεταξύ των επιστημόνων του Πανεπιστημίου στην κατηγορία της ετήσιας επιστημονικής επίδρασης.



Πρόκειται για την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Μενεγάκη και τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Πασσά, των οποίων το ερευνητικό έργο διακρίνεται για την απήχησή του στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αγγελική Μενεγάκη περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη διεθνή λίστα επί σειρά ετών, στοιχείο που αναδεικνύει τη διαχρονική αναγνώριση της επιστημονικής της συνεισφοράς.

Η κατάταξη Stanford–Elsevier, η οποία καταρτίζεται από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή John P. A. Ioannidis του Πανεπιστημίου Stanford και δημοσιεύεται από την Elsevier, βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένους βιβλιομετρικούς δείκτες που αποτυπώνουν την επιστημονική επιρροή και την απήχηση του ερευνητικού έργου.



Οι διακριθέντες επιστήμονες

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Μενεγάκη είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στα Πανεπιστήμια Leeds και Stirling του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στα εφαρμοσμένα οικονομικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική του περιβάλλοντος, της ενέργειας και του τουρισμού. Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο, με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και επιμέλεια συλλογικών επιστημονικών τόμων. Συμμετέχει επίσης σε εκδοτικές δραστηριότητες διεθνών επιστημονικών περιοδικών.



Ο Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Πασσάς είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελεγκτική από το ΕΛΜΕΠΑ και διαθέτει πολυετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία, έχοντας συνεργαστεί με ελληνικά πανεπιστήμια και πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη χρηματοοικονομική λογιστική, την ελεγκτική, την εταιρική διακυβέρνηση, τη βιωσιμότητα (ESG), τη διαχείριση κινδύνων και την επιχειρηματική ηθική. Διαθέτει σημαντικό επιστημονικό έργο, με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συγγραφή και επιμέλεια ακαδημαϊκών βιβλίων και συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες και εκδοτικές επιτροπές.



Η σημασία της διάκρισης για το Τμήμα

Η παρουσία δύο μελών ΔΕΠ του Τμήματος στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης για το ΕΛΜΕΠΑ αναδεικνύει την ποιότητα του επιστημονικού του προσωπικού και το υψηλό επίπεδο της ερευνητικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο Τμήμα. Παράλληλα, ενισχύει το ακαδημαϊκό του κύρος και δημιουργεί θετικές προοπτικές για νέες συνεργασίες και συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα.

Η επιτυχία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και για την εκπαιδευτική αποστολή του Τμήματος, καθώς η ενεργός ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ συμβάλλει στη σύνδεση της διδασκαλίας με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που ενθαρρύνει την κριτική σκέψη, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.

Παράλληλα, η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη συμβολή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού συγχαίρει θερμά την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Μενεγάκη και τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Πασσά για τη σημαντική επιτυχία τους, η οποία αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για την ακαδημαϊκή του κοινότητα και ενισχύει τη συλλογική προσπάθεια για ποιοτική εκπαίδευση, ερευνητική αριστεία και εξωστρέφεια.