Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Νεάπολης, έπειτα από συνάντηση που είχε με τη Δημοτική Αρχή την Τρίτη 13/10/2026, παρουσία των Διευθυντών του Γυμνασίου και του Γεν. Λυκείου, αντιπροσωπειών των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Νεάπολης και του Α΄ Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νεάπολης, επιθυμεί να ενημερώσει τους γονείς και την τοπική κοινωνία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για την ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Νεάπολης.

Εκ μέρους του Δήμου, εκτός από τον κ. Δήμαρχο, παρόντες ήταν η αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Γάλλου και, από την Τεχνική Υπηρεσία, οι υπεύθυνοι του έργου κ.κ. Κοζυράκης, Κλώντζας και Παπαγιάννης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημερωθήκαμε για τα εξής:

1. Ο ανάδοχος εργολάβος εξακολουθεί να έχει την ευθύνη εκτέλεσης του έργου, καθώς η προηγούμενη απόφαση έκπτωσής του έχει αρθεί. Σύμφωνα με την ενημέρωση που μας παρασχέθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, έχει ήδη εκτελεστεί περίπου το 90% του έργου, όπως αυτό προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.

2. Βρίσκεται σε εξέλιξη δεύτερη, συμπληρωματική μελέτη, προκειμένου να καλυφθούν εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, καθώς και ανάγκες που προέκυψαν κατά τα τελευταία χρόνια. Η ολοκλήρωση της συμπληρωματικής μελέτης αναμένεται, στο πιο αισιόδοξο σενάριο, σε περίπου έναν μήνα. Στη συνέχεια θα απαιτηθεί

επιπλέον χρόνος για τη δημοπράτηση και την έναρξη των νέων εργασιών, το κόστος των οποίων, σύμφωνα με τη δέσμευση του Δημάρχου, θα καλυφθεί από τον Δήμο.

3. Ως στόχος της Δημοτικής Αρχής για τη μετεγκατάσταση των μαθητών στο ανακαινισμένο σχολικό συγκρότημα τέθηκε από τον Δήμαρχο ο Σεπτέμβριος του 2027, ενώ αναφέρθηκε και το ενδεχόμενο η μετεγκατάσταση να πραγματοποιηθεί έως τα Χριστούγεννα του ίδιου έτους.

Οι παραπάνω εξελίξεις προκαλούν εύλογη ανησυχία και προβληματισμό, καθώς ένα έργο που αφορά άμεσα την εκπαίδευση και την καθημερινότητα των παιδιών μας εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα από το 2021.

Στο μεταξύ, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου συνεχίζουν να στεγάζονται σε λυόμενες αίθουσες στον χώρο του ΕΠΑΛ, με κοινές εισόδους, χώρους προαυλισμού και εγκαταστάσεις υγιεινής για περίπου 600 μαθητές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι συνθήκες προσέλευσης και αποχώρησής τους, λόγω της ακαταλληλότητας του υφιστάμενου χώρου, του συνωστισμού των σχολικών λεωφορείων και της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και φορτηγών που εξυπηρετούν τις εργασίες του ΒΟΑΚ. Πρόκειται για συνθήκες που δημιουργούν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αποδεκτή μακροχρόνια λύση.

Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη:

• Να ολοκληρωθεί χωρίς νέες καθυστερήσεις η συμπληρωματική μελέτη.

• Να εξασφαλιστεί εγκαίρως η απαραίτητη χρηματοδότηση.

• Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες δημοπράτησης και υλοποίησης των υπολειπόμενων εργασιών.

• Να προσδιοριστούν συγκεκριμένα ενδιάμεσα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και εργασιών.

• Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μετεγκατάστασης τον Σεπτέμβριο του 2027 και να υπάρχει τακτική, επίσημη και συνεχής ενημέρωση για την πορεία του έργου.

• Να ληφθούν αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών από τις προσωρινές σχολικές εγκαταστάσεις.

Τα παιδιά μας δικαιούνται ένα σύγχρονο, ασφαλές και αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον. Δεν μπορούν να συνεχίζουν να φοιτούν επί χρόνια σε προσωρινές εγκαταστάσεις, περιμένοντας την ολοκλήρωση ενός έργου που διαρκώς παρατείνεται.

Ευελπιστούμε ότι ο στόχος που τέθηκε από τη Δημοτική Αρχή για την επιστροφή των μαθητών τον Σεπτέμβριο του 2027 θα επιτευχθεί, χωρίς νέες καθυστερήσεις. Θεωρούμε αυτονόητο ότι η ολοκλήρωση του σχολικού συγκροτήματος πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Σύλλογός μας θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να διεκδικεί την οριστική επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον και την ασφάλεια των παιδιών μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Νεάπολης