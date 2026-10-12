Μια ιδιαίτερα επίκαιρη ανοικτή ομιλία με θέμα «Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» διοργανώνει ο Δήμος Χερσονήσου το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στις 19:30, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λιμένος Χερσονήσου.

Ομιλητής θα είναι ο διακεκριμένος καθηγητής και ερευνητής κ. Αριστείδης Κυπράκης, με καταγωγή από το Πισκοπιανό του Δήμου Χερσονήσου και σημαντική ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα. Σήμερα υπηρετεί ως Διακεκριμένος Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Zhejiang και Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Ευέλικτων και Ανθεκτικών Συστημάτων Ενέργειας. Η εκδήλωση θα εστιάσει στις μεγάλες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής κρίσης, καθώς και στον διαρκώς αυξανόμενο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαχείριση των ενεργειακών, υδατικών και άλλων κρίσιμων υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ιδιαιτερότητες περιοχών όπως η Χερσόνησος, όπου η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα συνυπάρχει με την αγροτική παραγωγή, δημιουργώντας αυξημένες και συχνά ανταγωνιστικές ανάγκες σε ενέργεια και νερό. Μέσα από σύγχρονα παραδείγματα, θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες, τα ευφυή ενεργειακά συστήματα, τα ψηφιακά δίδυμα (Digital Twins) και η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση των πόρων, στη βελτίωση των υποδομών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Θα αναδειχθεί παράλληλα, η ανάγκη προσαρμογής των πόλεων και των υποδομών στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση, καθώς φαινόμενα όπως οι παρατεταμένοι καύσωνες, η ανομβρία, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα, την οικονομία και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της ομιλίας θα τεθεί επίσης το επίκαιρο ερώτημα του ενεργειακού αποτυπώματος της ίδιας της Τεχνητής Νοημοσύνης, εξετάζοντας κατά πόσο οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων από εκείνους που απαιτούν για τη λειτουργία τους.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.