Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Γ τάξης του σχολείου μας υποδέχτηκαν στον χώρο της βιβλιοθήκης τον κύριο Γεώργιο Μπαρμπούνη, παππού της μαθήτριας Λουκάκη Ευαγγελίας της Γ τάξης του σχολείου μας.

Ο κύριος Γιώργος διάβασε στους μικρούς μαθητές απόσπασμα του βιβλίου “Τα ψηλά βουνά” του Ζαχαρία Παπαντωνίου και ακολούθησε συζήτηση με την κατεύθυνση της υπεύθυνης της βιβλιοθήκης. Οι μαθητές ρώτησαν τον καλεσμένο μας για τις αναμνήσεις του από το δικό του δημοτικό σχολείο στην Ελούντα. Αυτό ήταν άλλωστε και το αντικείμενο μελέτης τους στην υποενότητα της Γλώσσας “Το σχολείο ταξιδεύει στο χρόνο”. Οι μαρτυρίες του παππού εντυπωσίασαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τέλος, οι μαθητές έφτιαξαν μια χειροτεχνία, αφιερωμένη στους παππούδες τους.