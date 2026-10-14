Με μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και παρά το γεγονός ότι είδε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποβάλλεται στο 32΄ με δύο τεχνικές ποινές, ο Ολυμπιακός όχι μόνο επέστρεψε από το -28 (62-34 στο 22΄), αλλά έφυγε θριαμβευτής από τη Βαλένθια, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 102-97 των «νυχτερίδων» στην παράταση (90-90κ.α.) βελτιώνοντας σε 4-1 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους Ισπανούς στην πρώτη ήττα τους.

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 59-34, 71-58, 90-90κ.α., 97-102 παρ.

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