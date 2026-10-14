Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου να παραμένει σε ισχύ έως τις 3 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.