Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, στην οποία εκπροσωπήθηκε θεσμικά το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού της μεγαλονήσου. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Στρατιωτικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, κ. Νικόλαος Μαρινάκης (εκπροσωπώντας παράλληλα και την Ένωση Ρεθύμνου), και Ηρακλείου, κ. Νικόλαος Αντωνόπουλος (εκπροσωπώντας παράλληλα και την Ένωση Λασιθίου).

Οι εκπρόσωποι των στρατιωτικών έθεσαν υπόψη του Περιφερειάρχη τα φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί τους και οι οικογένειές τους από άκρη σε άκρη στο νησί, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις με σκοπό την εύρεση λύσεων μέσω της γόνιμης συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ειδικότερα, τέθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:

Αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των στρατιωτικών στην Κρήτη.

Το στεγαστικό ζήτημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην Κρήτη. Η κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων, η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση και η έντονη τουριστική δραστηριότητα επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό του στρατιωτικού προσωπικού, δυσχεραίνοντας την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών. Παράλληλα, αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των στελεχών που υπηρετούν στο νησί χωρίς να διαθέτουν εντοπιότητα, γεγονός που εντείνει τις στεγαστικές πιέσεις και καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης ουσιαστικών λύσεων.

Η κατάσταση στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες αποτυπώνεται ως εξής:

Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου: Οι ελάχιστες στεγαστικές υποδομές του Στρατού Ξηράς και η παλαιότητα των υφιστάμενων κατοικιών επιτείνουν το στεγαστικό πρόβλημα, αφήνοντας το σύνολο των στελεχών που μετατίθενται στις συγκεκριμένες περιοχές χωρίς δυνατότητα στέγασης σε στρατιωτικές κατοικίες.

Π.Ε. Ηρακλείου: Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς, καθώς η παντελής απουσία στρατιωτικών κατοικιών (ΣΟΑ, ΣΟΜΥ) τα αναγκάζει να αναζητούν στέγη αποκλειστικά στην ελεύθερη αγορά, όπου το υψηλό κόστος μίσθωσης επιβαρύνει σημαντικά το εισόδημά τους.

Ανάγκη επιτάχυνσης της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΤΑΕΘΑ.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, κρίνεται αναγκαία η επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης των εκτάσεων γης και των ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΑΕΘΑ) στην Κρήτη, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων στεγαστικών υποδομών που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τοπικές Ενώσεις Στρατιωτικών ζητούν τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω της προώθησης του ζητήματος προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους αρμόδιους φορείς, καθώς και της άσκησης θεσμικής πίεσης για την επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών και τη δρομολόγηση συγκεκριμένων λύσεων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των στρατιωτικών

Διάθεση οχημάτων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας και της Πολιτικής Προστασίας.

Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, μέσω της διάθεσης σύγχρονων οχημάτων για περιπολίες πυρασφάλειας και επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε να εξεταστεί από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, η δυνατότητα δωρεάς ή διάθεσης κατάλληλων οχημάτων, ιδίως τύπου 4×4, τα οποία θα μπορούν να επιχειρούν άνετα και σε δύσβατες περιοχές.

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα ενίσχυε ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση ανταπόκριση, αναγνωρίζοντας παράλληλα έμπρακτα τη σημαντική συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στην Πολιτική Προστασία και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

Βελτίωση και επισκευή του οδικού δικτύου προς στρατιωτική μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στη Σητεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάσταση του οδικού δικτύου που οδηγεί προς στρατιωτική εγκατάσταση της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή της Σητείας. Οι Ενώσεις ζήτησαν να εξεταστεί, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, η υφιστάμενη κατάσταση του δρόμου και να προωθηθούν οι αναγκαίες εργασίες επισκευής, συντήρησης και βελτίωσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων. Η ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις αποτελεί ζήτημα ουσιαστικής σημασίας, καθώς συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια του προσωπικού, την επιχειρησιακή λειτουργία και τη δυνατότητα πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η σύμπραξη με την Περιφέρεια Κρήτης είναι ζωτικής σημασίας.

Οι Πρόεδροι των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ηρακλείου, υπογράμμισαν ότι τα ζητήματα που τέθηκαν δεν αφορούν αποκλειστικά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά συνδέονται με ευρύτερες ανάγκες του νησιού, την κοινωνική συνοχή, την Πολιτική Προστασία, την οδική ασφάλεια και τη στήριξη των στρατιωτικών οικογενειών που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη.

Οι στρατιωτικοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και βρίσκονται διαχρονικά δίπλα στην Πολιτεία και στους πολίτες, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και φυσικών καταστροφών.

Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε σημαντική τη συνέχιση του διαλόγου με την Περιφέρεια Κρήτης και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου τα αιτήματα να εξεταστούν ουσιαστικά και να αναζητηθούν συγκεκριμένες δυνατότητες παρέμβασης και υλοποίησης.

Οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Στρατιωτικών Κρήτης θα συνεχίσουν να διεκδικούν με υπευθυνότητα, ενότητα και θεσμικό τρόπο λύσεις στα προβλήματα των συναδέλφων τους, με γνώμονα την αξιοπρέπεια των στρατιωτικών οικογενειών, την ασφάλεια του προσωπικού και την ενίσχυση της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την τοπική κοινωνία.

Με εκτίμηση.

Οι Πρόεδροι