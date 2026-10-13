Το 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Δήμου Σητείας: To πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου “SITIA BEACH CITY RESORT & SPA” από τις 16 έως και τις 18 Οκτωβρίου 2026
Το πρόγραμμα:
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026
10:00 -10:30 | Προσέλευση – Εγγραφές
10:30 – 10:40 | Καλωσόρισμα Δημάρχου– Έναρξη εργασιών
10:40 – 11:10 | Επίσημοι χαιρετισμοί
11:10 – 11:30 | Εναρκτήρια oμιλία Γεωργίου Ζερβάκη,
Δημάρχου Σητείας
ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΘΕΣΜΟΙ
Συντονίστρια: Εύη Φραγκάκη, Δημοσιογράφος
11:30 – 11:50 | “Αποκέντρωση – Αυτοδιοίκηση – Τοπική & Περιφερειακή Σύγκληση & Συνεργασία”
Ιωάννης Κουράκης, Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), π. Δήμαρχος Ηρακλείου
11:50 – 12:10 | “Ο Πολιτισμός στον πυρήνα της Αυτοδιοίκησης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης” Σταύρος Μπένος, π. Υπουργός Πολιτισμού, π. Δήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»
12:10 – 12:50 | Πάνελ Δημάρχων
12:50 – 13:10| Σύνοψη Συμπερασμάτων – Δημόσιος Διάλογος και τοποθετήσεις
ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Συντονίστρια: Εύη Φραγκάκη, Δημοσιογράφος
13:10 – 13:30 | “Νέες απαιτήσεις ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης σε περίοδο εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης. Η περίπτωση του Δήμου Σητείας”
Δρ. Ευθύμης Λέκκας, Ομότιμος Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας.
13:30 – 13:50 | Σύνοψη Συμπερασμάτων – Δημόσιος Διάλογος και τοποθετήσεις
14:00 – 15:00 | Ελαφρύ γεύμα
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
18:00 | Εκδήλωση προς τιμήν του Νίκου Πετράκη, π. Δημάρχου Σητείας,
Επίτιμου Προέδρου Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
18:00 – 18:10 | Προσφώνηση τιμώμενου προσώπου από τον Δήμαρχo Σητείας Γεώργιο Ζερβάκη
18:10 – 18:30 | Πάνος Μαίστρος, Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
18:30 – 18:50 | Ρούσσος Κυπριωτάκης, π. Δήμαρχος Αρχανών – Αστερουσίων
18:50 – 19:10 | Νικόλαος Δρακωνάκης, Οικονομολόγος
19:10 – 19:30 | Εμμανουήλ Τσαντάκης, Δ/ντής Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
19:30 – 19:50 | Franck Sebert, Διευθυντής Δημοσιονομικού Ελέγχου για την πολιτική συνοχή, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ε.Ε.
19:50 – 20:00 | Απονομή τιμητικής πλακέτας
20:00 – 20:30 | Αντιφώνηση τιμώμενου
20:30 | Επίσημο Δείπνο
Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026
09:30 -10:00 | Προσέλευση
ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ):
ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Συντονιστής: Μανόλης Αργυράκης, Δημοσιογράφος
10:00 – 10:20 | “Μετά τον Άγιο Νικόλαο τι; Η Σητεία στον χάρτη του ΒΟΑΚ” Κωνσταντίνος Ζέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Χωροτάκτης, Συγκοινωνιολόγος
10:20 – 10:40 | “Δημόσιες υποδομές στην πόλη της Σητείας”
Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων του Yπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
10:40 – 11:00 | “Παροχή υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο Δήμου Σητείας και Π.Ε. Λασιθίου” Δρ Γιώργος Δελημπαλταδάκης , Γενικός Χειρουργός.
11:00 – 11:20 | “Η αναγέννηση της δημόσιας εκπαίδευσης ως αναγκαία προϋπόθεση για την
παιδεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη ”
Δρ. Νίκος Κατσαράκης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο (π. Πρύτανης ΕΛΜΕΠΑ)
11:20 – 11:40| Σύνοψη Συμπερασμάτων – Δημόσιος Διάλογος και τοποθετήσεις
ΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Συντονιστής: Αντώνης Σρόιτερ, Δημοσιογράφος
11:40 – 12:00 | “Μετασυλλεκτική διαχείριση ελαιοκάρπου, αξιοποίηση παραπροϊόντων ελαιουργίας και η αναπτυξιακή διάσταση” Γιώργος Ι. Ζερβάκης, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
12:00 – 12:20 | “Η νέα αγροτική πολιτική μετά το 2027: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τη χώρα και την Κρήτη” Δρ. Χαράλαμπος Κασίμης, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
12:20 – 12:40 | “Η συμβολή του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης στην προώθηση της καινοτομίας” Χρύσα Δασκαλάκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης.
12:40 – 13:00 | “Προετοιμάζοντας τη Σητεία για τον Τουρισμό του Αύριο” Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης – Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
13:00 – 13:20| “Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων Γιώργος Ζερβός, Πολιτικός Επιστήμονας, π. Γ.Γ Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
13:20 – 13:40| Σύνοψη Συμπερασμάτων – Δημόσιος Διάλογος και τοποθετήσεις
13:40-14:30 | Ελαφρύ γεύμα
ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συντονιστής : Κώστας Μπογδανίδης, Δημοσιογράφος
17:30 – 17:50 | “Η κοινωνική γεωγραφία του Δήμου Σητείας: Θύλακες αποστέρησης και προοπτικές ενδογενούς ανάπτυξης”
Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τοπικών Κοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης
17:50 – 18:10 | “Λειψυδρία και πλημμύρες στην περιοχή της Σητείας. Μια ολιστική προσέγγιση με καινοτόμα εργαλεία των δύο ακραίων εκφάνσεων του νερού”
Δημήτρης Εμμανουλούδης, Διευθυντής Έδρας UNESCO, Con-E-Ect, ΔΠΘ, Πρόεδρος
Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου Υπουργείο ΚΚΠΠ
18:10 – 18:30 | “Η κυκλική μετάβαση ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης: Ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για τη Σητεία”
Γιώργος Αραμπατζής, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης
18:30 –19:00 | Σύνοψη Συμπερασμάτων – Δημόσιος Διάλογος και τοποθετήσεις
19:00 – 20:00 | Συμπεράσματα – Κλείσιμο συνεδρίου
20:00 | Επίσημο Δείπνο
Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026
Επίσκεψη στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σητείας και περιήγηση σε επιλεγμένα σημεία γεωλογικού, τουριστικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος της περιοχής