Το 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Δήμου Σητείας: To πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου “SITIA BEACH CITY RESORT & SPA” από τις 16 έως και τις 18 Οκτωβρίου 2026

Το πρόγραμμα: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 10:00 -10:30 | Προσέλευση – Εγγραφές 10:30 – 10:40 | Καλωσόρισμα Δημάρχου– Έναρξη εργασιών 10:40 – 11:10 | Επίσημοι χαιρετισμοί 11:10 – 11:30 | Εναρκτήρια oμιλία Γεωργίου Ζερβάκη, Δημάρχου Σητείας

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΣΜΟΙ

Συντονίστρια: Εύη Φραγκάκη, Δημοσιογράφος

11:30 – 11:50 | “Αποκέντρωση – Αυτοδιοίκηση – Τοπική & Περιφερειακή Σύγκληση & Συνεργασία” Ιωάννης Κουράκης, Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), π. Δήμαρχος Ηρακλείου 11:50 – 12:10 | “Ο Πολιτισμός στον πυρήνα της Αυτοδιοίκησης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης” Σταύρος Μπένος, π. Υπουργός Πολιτισμού, π. Δήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 12:10 – 12:50 | Πάνελ Δημάρχων 12:50 – 13:10| Σύνοψη Συμπερασμάτων – Δημόσιος Διάλογος και τοποθετήσεις

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Συντονίστρια: Εύη Φραγκάκη, Δημοσιογράφος 13:10 – 13:30 | “Νέες απαιτήσεις ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης σε περίοδο εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης. Η περίπτωση του Δήμου Σητείας” Δρ. Ευθύμης Λέκκας, Ομότιμος Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας. 13:30 – 13:50 | Σύνοψη Συμπερασμάτων – Δημόσιος Διάλογος και τοποθετήσεις

14:00 – 15:00 | Ελαφρύ γεύμα

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

18:00 | Εκδήλωση προς τιμήν του Νίκου Πετράκη, π. Δημάρχου Σητείας, Επίτιμου Προέδρου Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 18:00 – 18:10 | Προσφώνηση τιμώμενου προσώπου από τον Δήμαρχo Σητείας Γεώργιο Ζερβάκη 18:10 – 18:30 | Πάνος Μαίστρος, Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 18:30 – 18:50 | Ρούσσος Κυπριωτάκης, π. Δήμαρχος Αρχανών – Αστερουσίων 18:50 – 19:10 | Νικόλαος Δρακωνάκης, Οικονομολόγος 19:10 – 19:30 | Εμμανουήλ Τσαντάκης, Δ/ντής Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 19:30 – 19:50 | Franck Sebert, Διευθυντής Δημοσιονομικού Ελέγχου για την πολιτική συνοχή, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ε.Ε. 19:50 – 20:00 | Απονομή τιμητικής πλακέτας 20:00 – 20:30 | Αντιφώνηση τιμώμενου 20:30 | Επίσημο Δείπνο Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 09:30 -10:00 | Προσέλευση

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ):

ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Συντονιστής: Μανόλης Αργυράκης, Δημοσιογράφος

10:00 – 10:20 | “Μετά τον Άγιο Νικόλαο τι; Η Σητεία στον χάρτη του ΒΟΑΚ” Κωνσταντίνος Ζέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Χωροτάκτης, Συγκοινωνιολόγος 10:20 – 10:40 | “Δημόσιες υποδομές στην πόλη της Σητείας” Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων του Yπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 10:40 – 11:00 | “Παροχή υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο Δήμου Σητείας και Π.Ε. Λασιθίου” Δρ Γιώργος Δελημπαλταδάκης , Γενικός Χειρουργός. 11:00 – 11:20 | “Η αναγέννηση της δημόσιας εκπαίδευσης ως αναγκαία προϋπόθεση για την παιδεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη ” Δρ. Νίκος Κατσαράκης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (π. Πρύτανης ΕΛΜΕΠΑ) 11:20 – 11:40| Σύνοψη Συμπερασμάτων – Δημόσιος Διάλογος και τοποθετήσεις

ΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Συντονιστής: Αντώνης Σρόιτερ, Δημοσιογράφος

11:40 – 12:00 | “Μετασυλλεκτική διαχείριση ελαιοκάρπου, αξιοποίηση παραπροϊόντων ελαιουργίας και η αναπτυξιακή διάσταση” Γιώργος Ι. Ζερβάκης, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 12:00 – 12:20 | “Η νέα αγροτική πολιτική μετά το 2027: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τη χώρα και την Κρήτη” Δρ. Χαράλαμπος Κασίμης, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 12:20 – 12:40 | “Η συμβολή του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης στην προώθηση της καινοτομίας” Χρύσα Δασκαλάκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης. 12:40 – 13:00 | “Προετοιμάζοντας τη Σητεία για τον Τουρισμό του Αύριο” Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης – Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 13:00 – 13:20| “Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων Γιώργος Ζερβός, Πολιτικός Επιστήμονας, π. Γ.Γ Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 13:20 – 13:40| Σύνοψη Συμπερασμάτων – Δημόσιος Διάλογος και τοποθετήσεις

13:40-14:30 | Ελαφρύ γεύμα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Συντονιστής : Κώστας Μπογδανίδης, Δημοσιογράφος

17:30 – 17:50 | “Η κοινωνική γεωγραφία του Δήμου Σητείας: Θύλακες αποστέρησης και προοπτικές ενδογενούς ανάπτυξης” Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τοπικών Κοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης 17:50 – 18:10 | “Λειψυδρία και πλημμύρες στην περιοχή της Σητείας. Μια ολιστική προσέγγιση με καινοτόμα εργαλεία των δύο ακραίων εκφάνσεων του νερού” Δημήτρης Εμμανουλούδης, Διευθυντής Έδρας UNESCO, Con-E-Ect, ΔΠΘ, Πρόεδρος Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου Υπουργείο ΚΚΠΠ 18:10 – 18:30 | “Η κυκλική μετάβαση ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης: Ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για τη Σητεία” Γιώργος Αραμπατζής, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης 18:30 –19:00 | Σύνοψη Συμπερασμάτων – Δημόσιος Διάλογος και τοποθετήσεις 19:00 – 20:00 | Συμπεράσματα – Κλείσιμο συνεδρίου

20:00 | Επίσημο Δείπνο