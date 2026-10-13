Το μεταναστευτικό στην Ιεράπετρα έχει πάρει πλέον τρομακτικές διαστάσεις και οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Οι συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις έχουν διαμορφώσει ένα ασφυκτικό σκηνικό με το πρόβλημα να γίνεται ολοένα και πιο έντονο.

Η Ιεράπετρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση που δοκιμάζει τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας και των αρχών καθώς οι αφίξεις συνεχίζονται και οι ανάγκες διαχείρισης αυξάνονται διαρκώς. Το μέγεθος του προβλήματος δεν αφήνει πλέον περιθώρια για εφησυχασμό καθώς η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας κ. Γιώργος Κουγιουμουτζάκης μεταφέρει στην ΑΝΑΤΟΛΗ την εικόνα των τελευταίων ημερών.

Το Σάββατο το μεσημέρι σημειώθηκε απόβαση στην περιοχή Καλαμάκι στο Στόμιο 56 μεταναστών.

Την Κυριακή έφτασαν 71 άτομα τα οποία είχαν αποβιβαστεί στη Χρυσή. Άμεσα εγκαταστάθηκε μια επιπλέον σκηνή του Ερυθρού Σταυρού ώστε να μπορέσουν να τους εξυπηρετήσουν.

Το βράδυ της Κυριακής ενημέρωσαν τον Αντιδήμαρχο ότι υπήρχε σήμα για εντοπισμό μιας βάρκας στην οποία επέβαιναν 37 άτομα. Καθώς τα άτομα αυτά δεν χωρούσαν στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας, πήγαν μαζί με εθελοντές και έστησαν άλλες δύο σκηνές του Ερυθρού Σταυρού.

Συνολικά την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές στο χώρο έχουν στηθεί 8 σκηνές εκ των οποίων 7 του Ερυθρού Σταυρού αλλά και 1 των προσκόπων.

Στη συνέχεια, από τα ξημερώματα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ήρθαν άλλες τρεις καραβιές στην Ιεράπετρα 48, 52 και 67 ατόμων. Σε συνολικό επίπεδο οι μετανάστες αυτοί άγγιξαν τους 366 και φιλοξενήθηκαν προσωρινά στον χώρο της ΑΓΡΕΞ. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο αυτός ήταν ο μοναδικός διαθέσιμος χώρος ώστε να τοποθετηθούν οι σκηνές ενώ παράλληλα είχαν ρεύμα και νερό κοντά ώστε να διασφαλιστεί η ολιγόωρη παραμονή των μεταναστών. Ερωτηθείς ο Αντιδήμαρχος εάν αυτά τα άτομα χωρούν στο χώρο, μας απάντησε πως η κατάσταση είναι άκρως ασφυκτική. Πρόσθεσε ότι έχουν κάνει διάβημα στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, απ’όπου τους διαβεβαίωσαν ότι θα βρεθεί λύση ώστε να μετακινηθούν άμεσα κάποια άτομα.

Για τις εθνικότητες των μεταναστών που κατέφθασαν τα τελευταία 24ωρα στην περιοχή ο Αντιδήμαρχος αναφέρει ότι ποικίλουν. Κυρίως προέρχονται από το Σουδάν, την Σομαλία, την Αίγυπτο, το Νότιο Σουδάν, το Πακιστάν κλπ. Στις τελευταίες αφίξεις κατά πλειοψηφία οι μετανάστες ήταν ενήλικοι άνδρες, ενώ στα περιστατικά του Σαββάτου και της Κυριακής έφθασαν και γυναίκες και παιδιά. Όμως κατά 97% πρόκειται για ενήλικους άνδρες.

Για τους 366 μετανάστες που βρίσκονταν χθες στην Ιεράπετρα, ο Αντιδήμαρχος μας είπε ότι χθες είχε προγραμματιστεί αναχώρηση 37 ατόμων που θα μεταφέρονταν στο Ηράκλειο και θα τους έπαιρνε το πλοίο που έχει ναυλώσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Όμως ένα άτομο εξ αυτών βρισκόταν στο Νοσοκομείο, επομένως αναχώρησαν οι 36. Στόχος ήταν να αναχωρήσουν σταδιακά και οι υπόλοιποι.

Η Ιεράπετρα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, στους μετανάστες προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας, τα μέλη του οποίου καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, όμως πλέον δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν καθώς πρόκειται για πολύ μεγάλο αριθμό αλλεπάλληλων αφίξεων. Αρκετά από τα άτομα που καταφθάνουν έχουν πληγές και είναι ταλαιπωρημένα, ενώ παράλληλα χρήζουν περίθαλψης και περαιτέρω φροντίδας.

Επεσήμανε πως και οι εργαζόμενοι του Λιμενικού εργάζονται συστηματικά και προσπαθούν να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες πολύ γρήγορα. Όμως και αυτοί εργάζονται με λιγοστό προσωπικό και είναι απαραίτητη η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Ιδιαίτερα οι άνδρες του Λιμενικού που αναλαμβάνουν τις ταυτοποιήσεις και τις ανακρίσεις, έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας και εργάζονται μέρα- νύχτα για να ανταπεξέλθουν.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας τηλεφώνησε χθες στον Περιφερειακό Διοικητή του Λιμενικού ζητώντας να ενισχυθεί άμεσα το Λιμενικό ώστε να ολοκληρώνονται οι ταυτοποιήσεις άμεσα και να προχωρά η διαδικασία.

Αγωνία και προβληματισμός

Περιγράφοντας την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί ο Αντιδήμαρχος σχολίασε ότι δεν προλαβαίνουν να αναχωρήσουν οι μετανάστες που φιλοξενούνται προσωρινά και κατευθείαν ενημερώνονται ότι καταφθάνουν και άλλες βάρκες αναδεικνύοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εικόνα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην Ιεράπετρα. Υπογράμμισε ότι ανησυχεί τόσο την δημοτική αρχή όσο και τους πολίτες το γεγονός ότι οι μετανάστες αυτοί έρχονται με τόση ευκολία και προσεγγίζουν τις ακτές μας. Θεωρεί πως απαιτείται καλύτερη επιτήρηση των παράλιων.

Ο Δήμος, όπως είπε, έχει στρέψει την προσοχή του στο μεταναστευτικό ενώ συνεχώς προκύπτουν νέες αφίξεις άρα και ανάγκες για σίτιση ενώ επίσης χρειάζεται συνεχώς να αναζητούν χώρους και να προγραμματίζουν να μεταφέρουν στρώματα, σκηνές, τουαλέτες και ο,τιδήποτε είναι απαραίτητο για να διευκολυνθεί η προσωρινή διαμονή τους.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο από τις αρχές του 2026 μέχρι και χθες το πρωί έφθασαν στην Ιεράπετρα 3.200 μετανάστες αριθμός παντελώς δυσανάλογος με των προηγούμενων ετών. Συγκριτικά, ολόκληρο το έτος 2025 στην Ιεράπετρα είχαν φθάσει 880 μετανάστες. Πλέον ο αριθμός έχει ήδη τριπλασιαστεί ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το έτος!

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ