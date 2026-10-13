Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγίου Νικολάου όπως κάθε χρόνο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους.

Έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε συλλογή σχολικών ειδών και χρήσιμου σχολικού εξοπλισμού σε μαθητές.

Η πρωτοβουλία αυτή, αποτελεί μέρος των σταθερών προσπαθειών της Δομής να ενισχύσει την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, στηρίζοντας με όποιο τρόπο μπορεί την κάθε οικογένεια του Δήμου μας στις διάφορες οικονομικές και άλλες ανάγκες που προκύπτουν.

Ακολουθεί ευχαριστήριο για τα βιβλιοπωλεία που προσέφεραν σχολικά είδη στα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών.