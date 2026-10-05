Από την κακοκαιρία άλλαξε η εμφάνιση και της παραλίας στον Αλμυρό. Τα πολλά νερό του κάμπου των Λακωνίων βρήκαν διέξοδο στη δυτική πλευρά της παραλίας. Δημιουργήθηκε μία κανονική ροή ποταμού που παρέσερνε μεγάλο μέρος της άμμου στη θάλασσα.