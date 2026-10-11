Λόγω μεταστέγασης σε νέο, σύγχρονο χώρο του Καταστήματος Πωλήσεων ΔΕΗ Σητείας από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου οι πολίτες θα εξυπηρετούνται στον οικίσκο που έχει εγκατασταθεί στην οδό Α. Παπανδρέου δίπλα από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σητείας (Πλατανάρια -Σιντριβάνι).

Στο συγκεκριμένο χώρο θα γίνεται η εξυπηρέτηση του κοινού και οι πληρωμές (μόνο με κάρτα) στη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας, που έχει ως εξής: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και Τρίτη-Πέμπτη -Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ