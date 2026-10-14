Ψυχικό: Απάτη με λεία 100.000 ευρώ – Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο Ψυχικό, όταν επιτήδειοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Στην πρώτη περίπτωση, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερο περιστατικό στην ίδια περιοχή, με παρόμοια μεθοδολογία. Οι αρχές αναζητούν τους υπαίτιους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες τηλεφώνησαν αρχικά σε γυναίκα που διαμένει στο Ψυχικό και συστήθηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Επικαλούμενοι ενδεχόμενο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, την έπεισαν ότι υπήρχε κίνδυνος διακοπής ρεύματος στην κατοικία της και την καθοδήγησαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένο σημείο έξω από το σπίτι της.

Η γυναίκα πείστηκε από το πρόσχημα και άφησε τα τιμαλφή της σε εξωτερικό σημείο, από όπου οι δράστες τα αφαίρεσαν, αποκομίζοντας λεία που υπολογίζεται σε 100.000 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ειδοποίησε την αστυνομία, ωστόσο οι επιτήδειοι είχαν ήδη εξαφανιστεί.

Λίγη ώρα αργότερα, μία ακόμη γυναίκα στην ίδια περιοχή δέχθηκε τηλεφώνημα με παρόμοιο περιεχόμενο. Οι δράστες χρησιμοποίησαν το ίδιο πρόσχημα, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης και ζητώντας της να αφήσει χρήματα σε εξωτερικό σημείο της κατοικίας της.

Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους και, όταν αντιλήφθηκε την απάτη, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Οι δύο υποθέσεις εξετάζονται από τις αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι πίσω από τα περιστατικά βρίσκονται οι ίδιοι δράστες. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

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