Έκτακτη συνεδρίαση την 14η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:15 της Δημοτικής Επιτροπής (λόγω προθεσμιών για την υποβολή στο Τοπικό Πρόγραμμα ΤΑΠ ΤοΚ LEADER Ν.Λασιθίου) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: