Έκτακτη συνεδρίαση την 14η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:15 της Δημοτικής Επιτροπής (λόγω προθεσμιών για την υποβολή στο Τοπικό Πρόγραμμα ΤΑΠ ΤοΚ LEADER Ν.Λασιθίου) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της υπ αριθ. 13.Α/2026 μελέτης «ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΙΝΑΚΙ» και της 13.Β/2026 μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» της πράξης «Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.Κ. Καμινάκι Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου – Βελτίωση υποδομών».