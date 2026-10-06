Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, Δημήτρης Αγαπητός, σε συνέχεια των ευρύτερων δράσεων εκσυγχρονισμού των λιμενικών υποδομών της περιοχής, εστιάζει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Όρμου Καθολικού.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας ανάπλασης του παραδοσιακού αυτού όρμου, ο οποίος έχει μπει σε τροχιά σημαντικών έργων υποδομής.

Η αντικατάσταση και ενίσχυση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με σύγχρονα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED αποσκοπεί στα εξής:

Αισθητική Αναβάθμιση & Ανάδειξη:

Ο νέος, μελετημένος φωτισμός μεταμορφώνει την εικόνα του Όρμου Καθολικού κατά τις νυχτερινές ώρες, αναδεικνύοντας το φυσικό και λιμενικό κάλλος της περιοχής και καθιστώντας την πιο ελκυστική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Ενίσχυση της Ασφάλειας:

Η βελτίωση της ορατότητας διασφαλίζει τις συνθήκες ασφαλούς κίνησης πεζών και ερασιτεχνών αλιέων που δραστηριοποιούνται ή ελλιμενίζονται στον όρμο.

Ενεργειακή Εξοικονόμηση:

Η μετάβαση σε συστήματα LED μειώνει δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα και το κόστος κατανάλωσης, εναρμονίζοντας τις υποδομές με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου και του Δημου Αγιου Νικολαου η ανάπλαση του Καθολικού στοχεύει στη διατήρηση του παραδοσιακού του χαρακτήρα, προσφέροντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες σύγχρονες διευκολύνσεις που αναβαθμίζουν συνολικά το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Νικολάου.