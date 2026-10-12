Τηλεδιάσκεψη για τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων με σκοπό την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων των πληγέντων από την πλημμύρα που σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών & Κρατικής Αρωγής Πέτρο Καμπούρη, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, του Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας & Πολιτικής Προστασίας Γιώργου Καραντινού και της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρίας Σκραφνάκη το πρωί της Δευτέρας 12/10.

Στην ατζέντα της συζήτησης, στην οποία συμμετείχαν επίσης οι Δήμοι Αμαρίου, Μυλοποτάμου, Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου, κυριάρχησε η προτροπή για την άμεση υποβολή των αιτήσεων από τους πολίτες των οποίων τα σπίτια επλήγησαν, προκειμένου να καταβληθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η οικονομική ενίσχυση για φυσικές καταστροφές.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός δήλωσε ότι έχει ήδη σταλεί στον ΤΑΕΦΚ (Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) η πρώτη λίστα με τις οικίες οι οποίες υπέστησαν ζημιές προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και συμπλήρωσε ότι οι σχετικές λίστες θα επικαιροποιούνται διαρκώς και θα αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Υφυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, τα στελέχη του Υπουργείου καθώς και τα στελέχη του Δήμου Ηρακλείου, για την άμεση κινητοποίηση και την πολύ καλή συνεργασία.

Όπως είναι γνωστό, οι Δημοτικές Ενότητες Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαΐνη, οι Δημοτικές Κοινότητες Βασιλειών, Σκαλανίου, Βουτών, Σταυρακίων και Δαφνών καθώς και η 3η Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου έχουν κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων για φυσικές καταστροφές πραγματοποιείται από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Με βάση το ισχύον μεταβατικό θεσμικό πλαίσιο, οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

• 600 ευρώ ανά νοικοκυριό, όταν έχει πληγεί η κύρια κατοικία, για την κάλυψη πρώτων αναγκών,

• πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για πληγείσες πολύτεκνες οικογένειες,

• πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για πληγείσες οικογένειες στις οποίες περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα άτομα με αναπηρία,

• οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για απλές επισκευαστικές εργασίες ή για αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας κατοικίας,

• καθώς και οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω εξαιτίας τραυματισμού κατά τη φυσική καταστροφή.



Πώς γίνεται η διαδικασία

Ο Δήμος Ηρακλείου παραλαμβάνει τις αιτήσεις των πληγέντων, προβαίνει στην προβλεπόμενη καταγραφή και στον έλεγχο των δικαιολογητικών και προσδιορίζει τους δικαιούχους και τα αντίστοιχα ποσά.

Στη συνέχεια υποβάλλεται το σχετικό αίτημα επιχορήγησης στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και, μετά την επιχορήγηση του Δήμου, πραγματοποιείται η καταβολή των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους.



Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης

Οι πληγέντες πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν το επίσημο έντυπο «Αίτηση Δικαιούχου» για οικονομική ενίσχυση από φυσικές καταστροφές, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στην ενότητα «Πρότυπα Έντυπα».

Στην ίδια ενότητα είναι διαθέσιμες και οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις για συνιδιοκτησία και εξουσιοδότηση, καθώς και τα λοιπά σχετικά έντυπα.

Η αίτηση και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.heraklion.gr/resilient/epidomatikh-politikh…



Συμμετοχή των Κοινωνικών Υπηρεσιών στις πληγείσες περιοχές

Παράλληλα με την αρμόδια υπηρεσία που έχει την ευθύνη της διοικητικής διαδικασίας, ενεργοποιούνται οι Κοινωνικές Υπηρεσίες και οι κοινωνικές δομές του Δήμου που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να συμβάλουν στην άμεση και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών.

Η συνδρομή τους επικεντρώνεται ιδίως:

• στην ενημέρωση των πληγέντων για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης οικονομικής ενίσχυσης,

• στην παροχή βασικών πληροφοριών για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

• στην καθοδήγηση των πολιτών προς το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου,

• στην υποστήριξη ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, μοναχικών ατόμων και πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης ή άλλες κοινωνικές δυσχέρειες,

• καθώς και στον εντοπισμό περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται περαιτέρω κοινωνική παρέμβαση ή υποστήριξη.

Διευκρινίζεται ότι ο ρόλος των Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι ενημερωτικός και υποστηρικτικός. Η παραλαβή, ο έλεγχος και η διοικητική επεξεργασία των αιτήσεων παραμένουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου.



Πληροφορίες – Επικοινωνία

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο:

Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου Δήμου Ηρακλείου

Διεύθυνση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου, 71303 Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 009357

Email: [email protected]



Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και των αρμόδιων υπηρεσιών και των κοινωνικών δομών του, βρίσκεται δίπλα στους πολίτες των πληγεισών περιοχών, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση, την υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και τη διευκόλυνση ιδιαίτερα των πολιτών που αντιμετωπίζουν αυξημένες κοινωνικές ή πρακτικές δυσκολίες.

Από τον Δήμο Ηρακλείου