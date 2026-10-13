Τη δεύτερη νίκη του στην Α’ κατηγορία Εφήβων πανηγύρισε ο ΑΟΚ Ιεράπετρα, επικρατώντας εντός έδρας του Κύδωνα με 77-60, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, στο κλειστό γυμναστήριο «Μάρκος Φωνιαδάκης».

Τη δυσκολία της Α’ κατηγορίας Εφήβων γνώρισε ο Άγιος Νικόλαος Europlan στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε 83-43 από τον Ανδρογέα στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο.

Με αντίπαλο την Αναγέννηση ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στον Β’ όμιλο της Β’ κατηγορίας Εφήβων ο ΑΟΚ Ιεράπετρα 2, γνωρίζοντας την ήττα 75-43 στο κλειστό γυμναστήριο «Μάρκος Φωνιαδάκης».

Με νίκη για τον Άγιο Νικόλαο Europlan διεξήχθη η λασιθιώτικη αναμέτρηση της πρεμιέρας στον Β’ όμιλο του πρωταθλήματος Παίδων Β’, καθώς επικράτησε του ΑΟΚ Ιεράπετρα 2 72-37 στο κλειστό γυμναστήριο «Μάρκος Φωνιαδάκης».