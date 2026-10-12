Με βαθιά θλίψη ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) αποχαιρετά τον Μανώλη Σπανουδάκη, έναν διακεκριμένο πολιτικό μηχανικό με μακρά επαγγελματική και διοικητική διαδρομή, ο οποίος υπηρέτησε τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) από τη θέση του Γενικού Διευθυντή για δύο θητείες, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων για το νησί.

Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από την ανάληψη σημαντικών θέσεων ευθύνης στον τεχνικό, διοικητικό και αυτοδιοικητικό τομέα. Εκτός από την παρουσία του στον ΟΑΔΥΚ, διετέλεσε Αντινομάρχης Χανίων και Αντιδήμαρχος Βάμου, ενώ υπηρέτησε σε καίριες θέσεις στον χώρο των υποδομών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑΡ) και στο Λιμενικό Ταμείο Χανίων.

Η μακρόχρονη προσφορά του συνδέθηκε με κρίσιμες πτυχές της αναπτυξιακής πορείας της Κρήτης, με έμφαση στον σχεδιασμό έργων υποδομής, στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην προώθηση λύσεων με μακροπρόθεσμο όφελος για τον τόπο. Η παρουσία του στον ΟΑΔΥΚ αποτελεί μέρος της ιστορικής διαδρομής και της θεσμικής παρακαταθήκης που συνεχίζει σήμερα ο Ο.Α.Κ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε: «Η απώλεια του Μανώλη Σπανουδάκη αφήνει ένα ουσιαστικό κενό στους ανθρώπους που υπηρέτησαν με γνώση, ευθύνη και όραμα την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Η μακρά διαδρομή του, τόσο από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΟΑΔΥΚ για δύο θητείες όσο και από σημαντικές θέσεις ευθύνης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε κρίσιμους οργανισμούς, αποτυπώνει τη σταθερή του προσήλωση στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος. Το έργο και η προσφορά του συνδέθηκαν με τον σχεδιασμό και την προώθηση παρεμβάσεων που στόχευαν στην πρόοδο του τόπου μας. Η παρακαταθήκη του δεν περιορίζεται στις πρωτοβουλίες που υποστήριξε, αλλά αντανακλά και την προσπάθεια να συνδυαστούν η τεχνική γνώση, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η βιώσιμη ανάπτυξη. Εκ μέρους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν συνδεδεμένες με την αναπτυξιακή διαδρομή της Κρήτης».